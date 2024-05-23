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Токаев прибыл во дворец президента Сингапура

Токаев прибыл во дворец президента Сингапура, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 мая 2024 года, прибыл во дворец президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама Istana, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды говорится, что Касым-Жомарта Токаева встретил президент Тарман Шанмугаратнам.

Токаев прибыл во дворец президента Сингапура, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:01

Фото: akorda.kz

Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.

Ранее Акорда рассказала о планах Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни. Из них следовало, что 23-24 мая 2024 года глава государства по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур.

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