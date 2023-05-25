Жена Тауекеля Мусилима поделилась редкими фото семьи

Жена актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала кадры с семейного отдыха. Новые фото она выложила в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Таеукел и Махаббат Мусилим поженились в январе 2020 года. Через год в чете Мусилим случилось радостное событие: на свет появился их первенец. Как стало известно позже, малыш получил необычное имя – Сабыр Айторе. В ноябре 2022-го супруга подарила актеру второго сына, которого нарекли именем Амир. Жена знаменитости врач по образованию, сейчас она полностью занята воспитанием детей.

Несмотря на плотный график актера, Тауекел не забывает уделять внимание семье. Недавно звездная семья всем составом отправилась отдыхать в Дубаи.

В комментариях фанаты умилились красивым кадрам:

Классная счастливая пара;

Прекрасная казахская семья, пример для молодежи!

Второй сын больше на отца похож, темненький;

Пусть не сглазят, прекрасная семья. Дети пусть растут здоровыми!

Тауекел Мусилим продолжает сниматься в отечественных фильмах.