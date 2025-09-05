#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Культура и шоу-бизнес

30-летняя супруга Тауекеля Мусилима похвасталась своим звездным мужем

блогер Махаббат Туктибаева, актер Тауекел Мусилим, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:50 Фото: Instagram/mahonti__
Жена известного казахстанского актера Тауекеля Мусилима посвятила ему трогательный пост. Публикация, в которой Махаббат Туктибаева похвасталась своим звездным мужем, появилась в Instagram 4 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В романтическом видео 30-летняя возлюбленная актера отметила, что не знает, сколько выходит квартплата, во сколько обошлось путешествие, так как всем этим занимается 36-летний Тауекел.

"Когда приняла решение один раз и теперь тебе не нужно ничего решать, потому что он все решит сам", – добавила под публикацией Махаббат.

Фолловеры восхитились супругами, назвав их очень красивой парой и пожелав им счастья. Нашлись среди них и те, которые похвалили Махаббат за то, что она не занимается продажей курсов и различных средств, как другие блогеры:

  • "Мы рады, что Тауекел женился именно на такой девушке. Будьте счастливы!"
  • "Будьте счастливы! Пусть мои дочь и сын встретят такую же любовь, как у вас!"
  • "Единственная реальная пара без постов и без мошенничества. Счастья вам, милые".
  • "Блин я тоже хочу быть "I don’t know", но я слишком Найман и любопытная, хоть и муж за все платит".
  • "Махаббат – это единственная женщина, которая не брала денег с народа, продавая курсы, шампуни".
  • "Очень красивая пара. Для меня они – самая классная, гармоничная пара среди известных личностей Казахстана. Они не хвастаются, простые и искренние".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:50
Тауекел Мусилим опубликовал трогательное видео с женой и третьим сыном

В конце июля 2025 года Тауекел Мусилим и его жена Махаббат, которые воспитывают троих сыновей, записали шуточный видеоролик. В нем супруги показали, на кого похожа их "4-я дочь".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордную сумму для вещей из "Звездных войн"
Культура и шоу-бизнес
18:47, Сегодня
Меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордную сумму для вещей из "Звездных войн"
Михаил Шуфутинский отказался от США и стал россиянином
Культура и шоу-бизнес
17:53, Сегодня
Михаил Шуфутинский отказался от США и стал россиянином
Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержана с наркотиками в Москве
Культура и шоу-бизнес
15:10, Сегодня
Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержана с наркотиками в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: