30-летняя супруга Тауекеля Мусилима похвасталась своим звездным мужем

Жена известного казахстанского актера Тауекеля Мусилима посвятила ему трогательный пост. Публикация, в которой Махаббат Туктибаева похвасталась своим звездным мужем, появилась в Instagram 4 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В романтическом видео 30-летняя возлюбленная актера отметила, что не знает, сколько выходит квартплата, во сколько обошлось путешествие, так как всем этим занимается 36-летний Тауекел.

"Когда приняла решение один раз и теперь тебе не нужно ничего решать, потому что он все решит сам", – добавила под публикацией Махаббат.

Фолловеры восхитились супругами, назвав их очень красивой парой и пожелав им счастья. Нашлись среди них и те, которые похвалили Махаббат за то, что она не занимается продажей курсов и различных средств, как другие блогеры:

"Мы рады, что Тауекел женился именно на такой девушке. Будьте счастливы!"

"Будьте счастливы! Пусть мои дочь и сын встретят такую же любовь, как у вас!"

"Единственная реальная пара без постов и без мошенничества. Счастья вам, милые".

"Блин я тоже хочу быть "I don’t know", но я слишком Найман и любопытная, хоть и муж за все платит".

"Махаббат – это единственная женщина, которая не брала денег с народа, продавая курсы, шампуни".

"Очень красивая пара. Для меня они – самая классная, гармоничная пара среди известных личностей Казахстана. Они не хвастаются, простые и искренние".

В конце июля 2025 года Тауекел Мусилим и его жена Махаббат, которые воспитывают троих сыновей, записали шуточный видеоролик. В нем супруги показали, на кого похожа их "4-я дочь".