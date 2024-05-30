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Законодательство РК

Маркировку органической продукции введут в Казахстане

еда, Казахстан, сенат , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:58 Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 30 мая одобрили в двух чтениях закон, которым регулируются вопросы производства и оборота органической продукции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Такие нормы заложены в Закон "О производстве и обороте органической продукции" с сопутствующими поправками.

"Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлен на формирование и развитие внутреннего рынка, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках", – сказал депутат Сената Парламента РК Арман Утегулов.

Документом, по его словам, предусмотрены основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту, а также введена система учета и надзора.

Кроме того, законодательные поправки предусматривают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для органического производства.

"Предусматривается сертификация процесса производства органического продукта. Такой подход уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. Кроме того, определено основание приостановления и прекращения действия сертификата соответствия. На основе договора о совместной деятельности (простое товарищество) производители органической продукции имеют возможность пройти групповую сертификацию. Это будет способствовать сотрудничеству и интеграции органических производителей и снизит затраты на сертификацию для конкретного производителя", – добавил он.

Для борьбы с подделкой органической продукции предусмотрена маркировка органической продукции. Такая маркировка будет осуществляться только при наличии сертификата соответствия, а в его рекламе может использоваться только слово "органический" и его производные.

В целях развития органического сельского хозяйства, как востребованного направления в агропромышленном комплексе, Закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

Депутаты также в этот день сразу в двух чтениях одобрили сопутствующие поправки. Документ направлен на подпись главе государства.

Накануне, 29 мая, в Мажилисе депутат предложил перенести сроки внедрения маркировки и прослеживаемости лекарств, объяснив, почему. 

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