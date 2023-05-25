Министр просвещения обещал разобраться с "уроками в пижаме"

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал ситуацию с продлением учебного года и проведением в дополнительные дни флэшмобов и неформальных встреч вместо уроков, передает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра просвещения Гани Бейсембаева, как он относится к тому, что в дополнительные дни продленного учебного года в некоторых школах вместо учебы организуют неформальные встречи в пижамах или флэшмобы.



"Об организации разных мероприятий вместо учебы – я считаю, это больше походит на фейковую информацию, нежели на правду, потому что все педагоги и директора школ понимают, что продление учебного года – это не просто продление, а оно сопровождается внедрением в учебные программы, в типовые учебные планы. Если ранее был 34-недельный учебный год, а сейчас 36 недель, значит и темы, и программа составлены в соответствии с этим временем". Гани Бейсембаев

Он также заявил, что на ближайшем совещании ему представят информацию о том, как в школах страны соблюдают стандарты образовательной программы.

"Предварительно мне докладывали, что во всех школах выполняется госстандарт. Но в некоторых школах, наверное, по какой-то причине были заменены уроки на какие-то другие. Как вы сейчас сказала встречи в пижамах, флэшмобы или другие мероприятия. Если такие случаи были, мне об этом доложат". Гани Бейсембаев

Учебный год для казахстанских школьников продлен. "Последний звонок" в школах с этого года будет звучать 31 мая, а с 1 июня будут начинаться летние каникулы.