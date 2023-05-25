Министр просвещения обещал разобраться с "уроками в пижаме"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал ситуацию с продлением учебного года и проведением в дополнительные дни флэшмобов и неформальных встреч вместо уроков, передает Zakon.kz.
Журналисты
поинтересовались у министра просвещения Гани Бейсембаева, как он относится к
тому, что в дополнительные дни продленного учебного года в некоторых школах вместо учебы
организуют неформальные встречи в пижамах или флэшмобы.
"Об организации разных мероприятий вместо учебы – я считаю, это больше походит на фейковую информацию, нежели на правду, потому что все педагоги и директора школ понимают, что продление учебного года – это не просто продление, а оно сопровождается внедрением в учебные программы, в типовые учебные планы. Если ранее был 34-недельный учебный год, а сейчас 36 недель, значит и темы, и программа составлены в соответствии с этим временем".Гани Бейсембаев
Он также заявил, что на ближайшем совещании ему представят информацию о том, как в школах страны соблюдают стандарты образовательной программы.
"Предварительно мне докладывали, что во всех школах выполняется госстандарт. Но в некоторых школах, наверное, по какой-то причине были заменены уроки на какие-то другие. Как вы сейчас сказала встречи в пижамах, флэшмобы или другие мероприятия. Если такие случаи были, мне об этом доложат".Гани Бейсембаев
Учебный год для казахстанских школьников продлен. "Последний звонок" в школах с этого года будет звучать 31 мая, а с 1 июня будут начинаться летние каникулы.
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