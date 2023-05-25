Upgrade пляжной зоны: уникальный амфитеатр появится в Конаеве

Традиционным центром притяжения жителей области в летний сезон является Капчагайское водохранилище. Однако не все выбирают многочисленные базы отдыха, распложенные вдоль побережья. Многим, особенно местному населению, по душе прогулки по городскому пляжу.

Как говорится в сообщении акимата Алматинской области, вдоль береговой линии в черте города расположены несколько пляжей, которые планируется объединить в общую линию с единым стилем и созвучными элементами. Большой upgrade предстоит 5 участкам.

Пляжная зона будет полностью расширена – для этого завозится грунт и песок. От самого въезда строится пешеходная дорожка, которая будет благоустроена. Коммунальщики на прибрежной территории высадят зеленые насаждения и постелют газон. Также подрядной компанией будет обеспечен автономный автоматический полив и уход.

Новый пляж будет качественно отличаться от привычного: воркаут зона под тентовыми шатрами, детская площадка и даже детский бассейн. Особо хотелось бы отметить, что инфраструктура позволит объектам бизнеса работать круглый год. А велосипедная дорожная, протяженностью 5300 метров, которая будет брать свое начало вдоль пляжа с дальнейшим переходом на ул. Сейфуллина, позволит проводить веломарафоны.

Сам песчаный пляж расширен до 60 метров, оборудован пешеходным пирсом и еще одним, длиной 50 метров и со смотровой площадкой – уже над водой. Для удобства отдыхающих будут установлены раздевалки, а для безопасности - мобильный пункт полиции. Любители футбола могут проводить время на стадионе.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Аким области Марат Султангазиев лично контролирует благоустройство областного центра. Он уже распорядился увеличить количество рабочих, чтобы уложиться в обозначенные сроки строительства.

В свою очередь аким города Конаев Нурлан Куматаев доложил Султангазиеву, что создаются условия развития и отдыха не только для туристов, но и учитываются пожелания местных жителей.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Если в прошлом году город посетили около 1 млн туристов, то в текущем году эта цифра будет значительно больше. Благоустройство городских пляжей повысит уровень сервиса и положительно скажется на развитии предпринимательства". Нурлан Куматаев

Реализация данного проекта по благоустройству пляжа позволит создать знаковую достопримечательность областного центра и использовать природную особенность местности. Дополнительно данная локация позволит проводить водный этап международных соревнований Ironman, а уникальный амфитеатр на воде станет новым местом для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Нужно отметить, что для руководства города, безопасность жителей и гостей превыше всего. А потому на территории пляжа будет работать медицинский пункт, который обеспечен средствами оказания первой медицинской помощи. Также будет установлено 5 смотровых вышек со спасателями с информационными стендами о правилах безопасного поведения на воде.

Сейчас производится выравнивание выявленных перепадов глубин дна Капчагайского водохранилища в местах массового купания и отдыха на городских коммунальных пляжах.