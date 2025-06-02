Мальчика убило током около одной из турбаз Капшагая

24 мая 2025 года на Капшагайском водохранилище произошла трагедия. На диком пляже одной из баз отдыха 11-летнего ребенка убило током. Его тетя записала видеообращение для огласки данного случая. Также она надеется, что на всем побережье будут проведены проверки, сообщает Zakon.kz.

По словам автора ролика, также пострадали люди, которые прибежали на помощь к мальчику. К примеру, одна из девушек получила ожоги второй степени.

Также, как продолжает женщина, провисшие провода ЛЭП не видны из-за барханов.

"Администрация знала об этой проблеме, т.к. там убило в прошлом году их коров. Они никаких мер по безопасности отдыхающих не приняли. Никого на въезде не предупреждают, место не ограждали, плакатов никаких нет", – рассказывает тетя погибшего.

Далее автор просит огласки и поддержки:

"Это единственный сыночек моего братишки. Ему было всего лишь 11 лет. Хочу, чтобы его смерть была ненапрасная. Чтобы люди берегли себя и своих близких. Провели проверки на всех турбазах".

Акимат города Конаева отреагировал на данное обращение 1 июня 2025 года. Там уточнили, что электросети на указанной территории находятся в частной собственности.

"После трагического инцидента опоры были перенесены подальше от пляжа. По данному факту Управлением полиции города Конаева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование". Пресс-служба акимата Конаева

В заключении добавлено, что ситуация находится на контроле.

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