Эксперт: Дефолт в США может привести к затяжному кризису

Возможный технический дефолт США способен привести к затяжному кризису. При негативном сценарии, его последствия могут сравниться с рецессией 2008-2009 года, в том числе и для Казахстана. Мнением об этом с Zakon.kz поделились эксперты.

В последние недели все сводки финансовых новостей посвящены возможному дефолту в США, о котором власти США потенциально могут объявить уже на следующей неделе. Министр финансов США Джанет Йеллен выступая на мероприятии The Wall Street Journal в среду в очередной раз подтвердила, что 1 июня остается крайним сроком для повышения потолка госдолга США.

Пока соглашение о новом лимите госдолга не принято, финансовое сообщество продолжает формировать самые разные предположения о том, что может последовать за объявлением дефолта по госдолгу США.

Разные сценарии дефолта

Оценки последствий объявления технического дефолта в США для мировой экономики варьируются в очень широком спектре, говорит аналитик компании Esperiо Нурбек Искаков.

По словам эксперта, в случае если дефолт все – же произойдет, то при самом оптимистичном сценарии может повториться кейс 2011 года. При наиболее пессимистичном варианте – он приведет к глобальному кризису, по масштабам сопоставимому с разрушительной рецессией 2008–2009 годов.

"Консенсус–прогноз глобальных рынков все еще подразумевает, что технического дефолта в США удастся избежать, то есть ни один из двух "дефолтных" вариантов так и не будет запущен 1 июня. Однако, переговоры между президентом США демократом Джо Байденом и спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти все больше пробуксовывают, повышая вероятность неудачи". Нурбек Искаков

Но этом фоне нелишним будет более детально разобрать потенциальные "дефолтные" варианты.

Оптимистичный сценарий

Дефолт в США едва не произошел в августе 2011 года. Но несмотря на самые негативные прогнозы, формально, технического дефолта в США тогда так и не произошло. Сторонам удалось договориться в последний день перед дедлайном – к 1 августа 2011 года.

"Не смотря на формальный успех переговоров, рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) уже 6 августа 2011 года понизило кредитный рейтинг США на одну ступень с высшего ААА до АА+, объяснив это опасениями, связанными с ростом дефицита бюджета страны. Что фактически означало повышение рисков технического дефолта США из–за растущих внутриполитических противоречий", – рассказывает Нурбек Искаков.

Финансовые рынки отреагировали на это событие распродажами ценных бумаг. В результате, всего за пару месяцев индекс S&P 500 снизился на 20%, цены на нефть на 14%, а темпы роста ВВП США по итогам 2011 года замедлились с 2,7% до 1,4%.



Добавим, что кредитные рейтинги США могут пострадать и на этот раз. Агентство Fitch Ratings предупредило, что может понизить кредитный рейтинг США из – за неопределенности связанной с решением о повышении потолка госдолга США.

"Естественно, что этот стресс прокатился по всему миру, американская экономика и сейчас остается крупнейшей, а в 2011 году у нее даже не было конкурентов. Первая стрессовая волна, которую можно назвать финансовой, ударила по странам Центральной Азии довольно быстро", – вспоминает Нурбек Искаков.

Спикер напомнил, что казахстанский фондовый индекс KASE с августа и до конца 2011 года снизился на 30%. Курс тенге в то время оставался стабильным, но лишь благодаря фиксированному курсообразованию, которое в том числе не позволило лучше погасить внешний стресс.

Вторая волна от замедления роста американской экономики дошла до стран Центральной Азии только через полгода. Это повлекло за собой снижение темпов роста ВВП Казахстана в 1,5 раза – с с 7,4% в 2011 году до 4,8% в 2012.

Таким образом, временной лаг от непосредственного стресса в США из–за снижения кредитного рейтинга, до его проявления в казахстанской экономике составил примерно 6–12 месяцев.

"Перенося этот опыт на текущий момент, можно говорить о том, что в случае нового стресса в США в связи со снижением надежности американского госдолга, нам как минимум будет ждать быстрый удар по финансовым рынкам, ориентир 20 – 30% снижение фондовых индексов и 10 –15% снижение цен на нефть" . Нурбек Искаков

Далее может последовать быстрое замедление американской экономики и аналогичный процесс с лагом в 6 месяцев в Центральной Азии. В результате, темпы роста ВВП РК могут снизиться в 2023 году до 2 – 2,5% с 3,1% в 2022 году, предполагает аналитик.

Последствия для тенге

В отличие от 2011 года в текущих условиях курс тенге тоже окажется под давлением. Он может снизиться к отметкам в 495 – 500 тенге за доллар США. С одной стороны, это поможет экономике Казахстана лучше адаптироваться, компенсировав часть выпадающих экспортных доходов. Но с другой, не позволит инфляции в 2023 год снизиться к прогнозным уровням в 9 – 12%. По оценкам эксперта, она скорее всего останется вблизи 15 – 17%, оказывая давление на потребительский сектор Казахстана.

При реализации самого пессимистичного сценария технического дефолта в США, с повторением кейса кризиса 2008 – 2009 года, его негативные последствия для США, для глобальных рынков и для экономики Казахстана окажутся примерно в два раза разрушительнее, чем в оптимистичном сценарии, полагает Нурбек Искаков.

"Это довольно страшный сценарий, учитывая высокую инфляцию в мире, из–за которой государственные меры поддержки экономики не придут также быстро как в 2008–2009 годах. То есть кризис, в случае пессимистичного сценария технического дефолта США может оказаться затяжным". Нурбек Искаков

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов склоняется к мнению, что дефолта в США не случится. Но даже если произойдет технический дефолт, и повышение потолка госдолга затянется на несколько недель или месяц, то доллар как и прежде останется расчетной валютой.

"Может быть, на какое – то время доллар ослабнет к другим валютам, но это будет не так страшно, как в 2009 году. В целом, я полагаю, что дефолта не будет. Это больше похоже на внутриполитический торг США",– считает финансист.

Он подчеркнул, что доллар является неким символом доминирования США в мире. За ним стоит самая большая в мире экономика, сильная армия, мощная наука, это понимают и в Америке. По этой причине отказываться от обязательств и объявлять дефолт власти США не станут, уверен Расул Рысмамбетов.

При дефолте доллар может слегка доллар ослабнуть к другим валютам, но когда США повысят потолок, он вернётся на свои позиции. В случае если доллар все–же ослабнет, это станет возможностью для инвесторов, купить ценные бумаги, номинированные в долларах. Больших рисков для тенге при этом, не предвидится.

Министр финансов США Джанет Йеллен многократно заявляла о том, что ее ведомство не сможет выполнять все платежные обязательства правительства США уже к 1 июня 2023 года. Спустя некоторое время, президент Джо Байден заверил, что США не допустят дефолт. Однако соглашение по потолку госдолга между Байденом и Конгресом все еще не принято.

Ранее, эксперты также прокомментировали, как дефолт США может отразиться на мировой финансовой системе.