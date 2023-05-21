Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Байден обещает не допустить дефолт в США

Обещает не допустить дефолт в США Фото: Instagram/joebiden
США никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не сделают этого, заявил американский президент Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

По словам американского лидера, он исключает объявление о дефолте в стране и призвал Конгресс к работе над решением вопроса повышения лимита госдолга, передает ТАСС.

"Дефолт недопустим. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит", – заявил Байден на пресс-конференции в Хиросиме.

При этом он признал, что консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, связанных с данными проблемами, пока нет.

"Республиканцам пора признать, что двухпартийная сделка не может быть заключена исключительно на условиях их партии", – сказал Байден.

Он добавил, что позднее в воскресенье по пути в Вашингтон он в очередной раз обсудит со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, вопрос лимита долга.

Джо Байден также заявил, что изучает возможность применения президентских полномочий для остановки процесса дефолта, которая прописана в четырнадцатой поправке к конституции США.

Стоит отметить, что в этот же день, 21 мая, двумя часами ранее там же на саммите G7 Байден заявлял, что не исключает вероятность объявления дефолта в США. По его словам, он внимательно изучит свои полномочия для поиска вариантов действий в подобной ситуации.


Материал по теме

Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время.

По словам экспертов, из-за рекордного госдолга – сейчас он составляет рекордные $31,4 триллиона – США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Эта ситуация может привести к "финансово-экономической катастрофе", предупреждала глава Минфина США Джанет Йеллен.

Читайте также

Армения повторно обратилась в ООН для открытия Лачинского коридора

Китай решил не покупать чипы американской компании из-за угрозы нацбезопасности

Премьер-министр Индии высказался за реформу ООН, иначе организация останется "говорильней"

Константин Вноровский
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
карусель
В Шымкенте аттракцион с людьми завис на высоте
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления