Двое нетрезвых россиян курили на борту казахстанского самолета

Двое граждан России во время перелета, рейсом Москва - Астана, курили электронные сигареты, не реагируя на замечания бортпроводников, сообщает Zakon.kz

После приземления, представители авиакомпании Scat, передали граждан РФ столичным полицейским. По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено легкая степень алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан составлены два административных материала по ч. 1 ст. 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", ч. 1-2 ст. 441 "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна" и наложен штраф в размере 55 МРП каждому.

Ранее сообщалось, что авиационная администрация Казахстана провела внеплановую инспекционную проверку авиакомпании FlyArystan. 45 пассажиров не смогли вылететь рейсом Нур-Султан – Костанай на самолете отечественной авиакомпании. Причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанное с временной технической неполадкой эвакуационного трапа.

