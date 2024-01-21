В Афганистане пропал самолет: на борту находились двое россиян

По данным российских СМИ, пилоты самолета, летевшего из Индии в Россию, сообщали о заканчивающемся топливе и, что на борту было двое россиян, передает Zakon.kz.

По данным telegram-канала Shot, борт Falcon 10, летевший из Индии в Москву, за 25 минут до пропажи с радаров сообщал о заканчивающемся топливе и собирался сесть на аэродроме Таджикистана.

"В 19:05 по местному времени пилоты сообщили о малом количестве топлива, в 19:19 — об отказе первого двигателя, а в 19:29 — об отказе второго. Через минуту после последнего сообщения борт пропал с радаров в 57 километрах от аэропорта Таджикистана", – сообщает telegram-канал "Лента дня".

Всего в самолете находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. На борту, по данным того же канала, было двое россиян.

Следственный комитет РФ возбудил дело о крушении в Афганистане самолета Falcon с россиянами на борту.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия, Москва). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.

Falcon 10 произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане.