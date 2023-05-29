Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией

Минздрав заявил о более пяти тысяч фактов пневмонии с неустановленной этиологией. Медики связывают это с употреблением вейпов, сообщает Zakon.kz.

"Раньше вейпы пахли, как отхожее место, их заменили 16 000 ароматизаторов. Когда мы начали смотреть химический состав, оказалось, что это 100% препараты, которые приводят к онкологии…Таких больных будет через 10 лет огромное количество", – предупредил доктор медицинских наук, президент Евро-Азиатского респираторного общества Абай Байгенжин на круглом столе в СЦК.

Скриншот с трансляции круглого стола в СЦК

Электронные сигареты, по данным исследования санэпидслужбы, в 70 раз содержат больше никотина, чем в сигаретах.

"Яркие цвета, мультяшные картинки, стилизация под конфеты, фруктовые ароматизаторы четко указывают на дьявольский замысел производителей этих электронных сигарет. Специально, чтобы вовлечь детей и подростков в никотиновое потребление", – считает медик.

Он рассказал о шокирующих случаях вейп-инвалидов.

"Вчера в клинику поступил молодой человек, у которого в легких литр жидкости. В родственной клинике пытались откачать это содержание – не смогли. Мои профессора в затруднении. Легочная ткань частично съедена. Этот 25-летний молодой человек в лучшем случае останется инвалидом".

Однако до тех пор, пока мировая вейп-индустрия получает колоссальные доходы, ее не интересует ни наша страна, ни наши дети. В этом уверен зампредседателя Союза Христиан Веры Евангельской Казахстана Игорь Цай.

Скриншот с трансляции круглого стола в СЦК

"Религиозные конфессии говорят – это грех самоуничтожения. И только несколько человек, это, может быть, какие-то блогеры и проплаченные вейп индустрией депутаты продвигают эту индустрию. И удивительно, столько времени идут эти дебаты, и не принимается кардинальное решение".

Причиной этому общественники считают противодействие Министерства национальной экономики. О чем заявила Джамиля Садыкова, лидер национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма", на круглом столе.

"Есть сопротивление госорганов, например, МНЭ. В четвертый раз министерство по непонятным, совершенно необоснованным аргументам возвращает этот документ".

Скриншот с трансляции круглого стола в СЦК

24 мая на сайте антитабачной организации вышел "Ликбез для министра", адресованный главе МНЭ Алибеку Куантырову и чиновникам из этой сферы.

"Наивные чиновники узнают, наконец, что использование электронных сигарет увеличивает риск развития никотиновой зависимости у детей и подростков в три раза с последующим переходом на обычные сигареты".

Тем временем Минздрав заявляет о 5 тысячах фактов пневмонии с неустановленной этиологией, которые медики связывают с употреблением вейпов. По словам замдиректора Департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенбаевой, сейчас 300 тысяч казахстанцев состоят на учете с болезнями органов дыхания. Медики не исключают, что заболевания, связанные с вейпами, диагностируются под кодировкой других болезней органов дыхания.

Скриншот с трансляции круглого стола в СЦК

Сегодня Минздрав и общественники просят власти не медлить с запретом на реализацию вейпов в Казахстане. Лидер национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" Джамиля Садыкова считает, что другого выхода нет.

"Нет никаких возможностей регулирования. Потому что мы имеем дело с очень токсичной, агрессивной индустрией, которая хочет поработить наших детей".

Ранее 10 мая депутат Мажилиса Нургуль Тау на заседании палаты указала на массовое распространение вейпов среди школьников и молодежи, требуя их запрета.