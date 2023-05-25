Уже 10 вертолетов задействовали в тушении крупного лесного пожара в Абайской области

Казахстанское огнеборцы продолжают тушить лесной пожар в Абайской области. Сейчас задействованы более 800 человек, более 200 единиц техники, пожарный поезд и 10 вертолетов, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, сброшено уже 130 тонн воды. Но тушение пожара осложняется порывистым ветром 6-10 м/с, что создает предпосылки для верхового развития пожара, а также наличием густо растущих культур и солончаковых участков.

"На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3500 га", - говорится в сообщении МЧС.

Фото: МЧС РК

Как сообщали ранее, утром 25 мая вице-министром Маратом Кульдиковым и сотрудниками МЭПР произведено аэровизуальное обследование территории лесостепной зоны, по итогам которого принято решения о переброске вертолетов с водосливными устройствами на участках возгорания.

Решением исполняющего акима района Е. Селихановым объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба в Бородулихинском районе области Абай.

Тушение пожара осуществляется в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами. Также фронт-офисом волонтеров "Birgemiz" Абайской области организована и координируется работа волонтеров и организации на местах тушения пожара.