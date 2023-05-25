Подозрительный тип бродил со спущенными штанами возле школы в Аксае
Как пишет "Мой город" родители обеспокоены его появлением и по их жалобам 24 мая мужчину задержал участковый. При досмотре был найден нож.
"Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Гражданин был помещён в центр временной адаптации, откуда спустя сутки был отпущен", - рассказали в ведомстве.
Однако 25 мая жители вновь стали сообщать о подозрительном мужчине во дворе школы. Его доставили в Бурлинскую районную больницу для прохождения медицинского осмотра. Дальнейшее решение зависит от его результатов.
Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку в Туркестанской области. В Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Подозреваемого задержали.