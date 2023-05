Роналду совершил суджуд после забитого гола

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Во вторник вечером "Аль-Наср" добился волевой победы над командой "Аль-Шабаб", превратив 0:2 и 3:2. Третий и победный гол своей команды забил звездный Криштиану Роналду.

Во время празднования гола Роналду совершил суджуд. Португальцу аплодировали все футболисты "Аль-Насра".

This melts my heart🥺

Doing sujood after scoring ❤️❤️

I know for sure , one day he will accept Islam InshaAllah.

May Allah pak guide him & bless him with Islam.#CR7𓃵 #CristianoRonaldo #Islam pic.twitter.com/QW1wMHWS95