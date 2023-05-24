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Роналду вырвал победу для "Аль-Насра" в поединке с "Аль-Шабабом"

Футбол Гол Роналду Фото: Twitter/AlNassrFC_EN
Португальская футбольная звезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в очередной раз доказал статус одного из лучших форвардов мира, забив решающий и победный мяч в ворота команды "Аль-Шабаб" в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Капитан "Аль-Насра" Роналду подарил своему коллективу победу на 59-й минуте матча с "Аль-Шабабом". Красивым дальним ударом из-за пределов штрафной он поразил ворота соперника.


Тем самым Криштиану принес 19-ю победу "Аль-Насру" в нынешнем чемпионате Саудовской Аравии – 3:2. Стоит отметить, что дружина португальца по ходу первого тайма уступала со счетом 0:2.


Таким образом, за два тура до окончания первенства "Аль-Наср" (63 очка) все еще продолжает бороться за "золото" турнира, отставая от лидера "Аль-Иттихада" на три балла. 

"Чемпионат Саудовской Аравии становится все сильнее, а в следующем сезоне будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Нужны время, игроки и инфраструктура. Верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди, Лига будет отличной. Я счастлив, наша команда провела прекрасный матч, отыгрались после 0:2. Очень тяжело было, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны". Криштиану Роналду

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за "Аль-Наср", где забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Накануне в футбольных кругах Саудовской Аравии пошли разговоры о желании Криштиану Роналду покинуть местный чемпионат и вернуться в Европу.  

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