В Атырау учительница пыталась покончить с собой

Учительница английского языка средней школы в Атырау предприняла попытку суицида. По предварительной информации, на такой поступок она решилась после педагогического совета, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал сетевого издания Atyrau ONLINE, преподаватель английского языка средней школы №37 в Атырау предприняла попытку суицида после того, как ее оскорбили на педагогическом совете. Якобы во время заседания учительница казахского языка обвинила преподавателя английского – в мошенничестве.

"Меня унизили во время педсовета. Ранее директор говорила, что у нее "очень длинные руки". Это было так оскорбительно, что я не видела другого выхода", – приводит издание слова учительницы английского языка.

По информации СМИ, после попытки суицида педагог оказалась в областной больнице.

В Управлении областного здравоохранения Атырауской области корреспонденту Zakon.kz. пояснили:

"Больная обратилась, ее осмотрели, но женщина написал отказ от лечения и ушла домой. Состояние оценивалось как средней тяжести".

В Департаменте полиции Атырауской области также прокомментировали ситуацию.

"Факт, распространенный в социальной сети, о попытке суицида с применением медикаментов гражданкой 1985 года рождения, зарегистрирован. В настоящее время проводятся комплексные проверочные мероприятия". ДП Атырауской области

В Управлении образования Атырауской области объяснили инцидент следующим образом:

"Для изучения ситуации создана специальная комиссия при отделе образования города Атырау. Будут проведены необходимые проверки, все обстоятельства тщательно выяснены. В случае выявления каких-либо нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры в рамках закона".

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