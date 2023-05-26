Половина поливной воды в Казахстане не доходит до полей – аудиторы

На то что 50% поливной воды Казахстана не доходит до полей, обратила внимание Высшая аудиторская палата, сообщает Zakon.kz.

Там считают, что немалый бюджет, выделяемый государством на ремонт и строительство ирригационных систем, тратится совершенно неэффективно, передает КТК.

Вместо того чтобы использовать современные технологии и прокладывать трубопроводы, в регионах действуют по старинке. Для доставки поливной воды к сельхозугодиям в лучшем случае прокладывают бетонные каналы. В худшем – роют ничем не укрепленные земляные рвы, по которым вода зачастую просто не доходит до полей.

В то же время фермерам выделяют достаточно денег, чтобы использовать современные технологии, которые снижают потери воды на 100%.

"Можно сколько угодно проводить международных переговоров по трансграничному вододелению, но у нас в каналах 40% воды уходит в землю, 10% воды испаряется. При этом есть факты, когда сейчас в республиканскую бюджетную комиссию, в соответствующие министерства (в Минфин, Минэко) поступают заявки на строительство каналов с земляным руслом". Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова

Наталья Годунова резюмирует, что если пускать воду в трубу, то будет обеспечено 100% сохранности воды. А бетонирование сохраняет не более 40%.

Там же в Сенате Парламента председатель Высшей аудиторской палаты раскритиковала реализацию Национальных проектов.