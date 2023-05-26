Мобильный роуминг в ЕАЭС отменят до 2024 года

Все препятствия для отмены мобильного роуминга в странах ЕАЭС планируется устранить до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Участники II Евразийского экономического форума уделили много внимания вопросам антимонопольного регулирования на примере цифровых рынков, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова.

"В рамках Договора о ЕАЭС ключевым направлением является сохранение условий конкуренции на наших рынках, особенно на трансграничных рынках. Чем больше будет взаимопроникновение наших экономик, тем быстрее должно развиваться наднациональное регулирование и взаимодействие ЕЭК с национальным антимонопольным органом", – отметил Бахыт Султанов.

Как пояснил директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич, основная задача – сделать так, чтобы отсутствующие для экономического взаимодействия границы между государствами не были восстановлены частными усилиями со стороны крупнейших игроков рынка, которые могут быть заинтересованы в сегментации общего рынка и, по сути, его дезинтеграции.



Он отметил успех отмены в апреле 2023 года повышенных платежей в роуминге между Россией и Беларусью.

По словам Сушкевича, подведение статистических данных по отмене роуминга показало снижение стоимости международных тарифов до уровня домашних, то есть в 5-10 раз. Однако произошла компенсация выручки операторов мобильной связи за счет возросшего количества разговоров и увеличения объемов интернет-трафика.

"Мы считаем, что приближение тарифов в роуминге к домашним в масштабах всего Евразийского экономического союза приведет к кратному росту в 5-10 раз, росту голосового и интернет-трафика. Поэтому говорить о снижении выручки нереалистично и неправильно. Остаются технические проблемы, для решения которых Комиссией утвержден план до 1 января 2025 года", – заключил директор департамента ЕЭК.

II Евразийский экономический форум проходит в Москве. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

В мероприятии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.