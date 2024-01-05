Какие мобильные переводы не нужно декларировать физлицам в 2024 году

С 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Предпринимателям необходимо отражать доходы, полученные в том числе за счет мобильных переводов. Какие переводы не нужно декларировать физлицам в 2024 году – в материале Zakon.kz.

На основании статьи 45-1 Закона РК от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) всеобщее декларирование в стране вводится в четыре этапа.

С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования доходов.

Руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги должны будут предоставлять декларации о доходах на ежегодной основе. В них в том числе должны отражаться доходы, полученные посредством мобильных переводов.

По словам руководителя Управления администрирования индивидуальных предпринимателей и физических лиц Департамента государственных доходов по городу Алматы Нурлыбека Успанова, данный проект нацелен на выявление сокрытия доходов и незарегистрированных предпринимателей, тогда как многие предприниматели получают оплату за товары, услуги посредством мобильных переводов на личные счета. Кроме того, зачастую переводы принимаются без выдачи чеков.





"Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков. Они коснутся лишь предпринимателей, которые осуществляют деятельность без регистрации, либо скрывают доходы. Физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям. Такие переводы декларировать не нужно, поскольку они не относятся к доходам физлиц. Декларированию подлежат только те переводы, которые направлены на получение дохода", – пояснил Нурлыбек Успанов.

Спикер добавил, что предпринимателям рекомендуется принимать оплату на счета, предназначенные для предпринимательской деятельности.

"Что касается контрольных мер, то на первом этапе будет проводиться камеральный контроль по двум направлениям. Первое – регистрация деятельности в налоговых органах, второе – занижение доходов. В целом камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения. В этой связи будут направляться уведомления с информацией о выявленных нарушениях". Нурлыбек Успанов

Если налогоплательщик будет согласен с нарушением, то ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве ИП, либо предоставить дополнительную декларацию с отражением незадекларированных сумм доходов в зависимости от вида нарушения. Если же налогоплательщик не согласен с нарушением, он вправе предоставить пояснение об отсутствии нарушений с приложением подтверждающих документов.

При неисполнении уведомления будет назначаться налоговая проверка, в ходе которой будет запрашиваться дополнительная информация.

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