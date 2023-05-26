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Несколько микрорайонов Алматы останутся без холодной воды 30 мая

Несколько микрорайонов Алматы останутся без холодной воды 30 мая Фото: Zakon.kz
В нескольких микрорайонах города Алматы 30 мая на день отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ГКП "Алматы су", холодную воду отключат из-за плановых работ на сетях водоснабжения.


"30 мая с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайонах "Орбита-1, 2, 3, 4", "Таугуль-1, 2", "Мамыр-1, 4, 5, 6, 7", "Алмас", "Атамекен", "Куаныш", "Достык", по улицам М. Карима, Цветочная, Ыкылас, Тойбастар, Тайбурыл, Пролетарская", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что к астанчанам обратились с рекомендациями из-за нехватки воды. 

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