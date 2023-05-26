Пожарный Алматы выступил с резонансным заявлением

25 мая cотрудник пожарной части Алматы Арман Омирбаев записал видеообращение, в котором обвинил в некомпетентности свое начальство. Заявление пожарного вызвало бурный отклик среди казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На кадрах старший сержант обращается к Касым-Жомарту Токаеву, так как, по его словам, "больше не на кого положиться".

"Прошу вас принять меры по отношению к руководству Алматинского гарнизона, которые устроили вакханалию здесь. Прошу разобраться. Я не готов рисковать жизнью из-за руководящего состава, которые некомпетентны. В пример приведу моего коллегу Арслана Курманбекова, погибшего при тушении пожара на склоне горы в Медеу. Прошу министерство назначить компетентных людей. Мы можем предоставить список достойных людей. Мы готовы до конца идти ради спасения нашего народа. Но мы не готовы работать с такими начальниками", – заявил Омирбаев.

Позже он опубликовал еще одно видео, где заявил, что собирается отправиться в Астану на прием к министру.





"Просто поговорить. Как сын с отцом. Излить душу. Объяснить пробелы в нашей службе. Психологическое состояние личного состава находится на нижнем уровне. Это сказывается на нашей работе". Арман Омирбаев

После публикации данного обращения в ДЧС города организовали прием Армана Омирбаева. И предоставили еще одно видео с его участием. На этот раз пожарный отметил, что был на эмоциях.

Также он уточнил, что в Алматы новая техника, которая помогает оперативно справляться с происшествиями.

"Жить можно. Но здесь нужно учитывать психологическое состояние сотрудников. Есть еще квартирный вопрос. Он находится на первом месте. Мы такую работу совершаем, а у моих многодетных коллег нет своего жилья. Мне чуть больше повезло. Человек думает о том, как он соберет деньги на квартиру, и не может выполнять свои служебные обязанности, как положено". Арман Омирбаев

Касательно гибели Арслана Курманбекова выступающий отметил, что "погорячился".

"Мы сами знаем, на что идем. Бывают трагические случаи. Кого-то винить я не могу. Просто обидно за коллегу, поддался на эмоции". Арман Омирбаев

"Я понимаю, что старые люди опытные, но молодежь тоже знает, что можно добавить", – заключил он.

В ДЧС прокомментировали, что по результатам беседы будут даны конкретные поручения по выявлению причин и фактов, повлекших данное обращение.

Ночью 8 мая при тушении пожара на склоне горы Медеу погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-7, сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков. Тогда еще один сотрудник противопожарной службы получил травму руки.