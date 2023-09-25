Пожарный пострадал при тушении пожара в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы 25 сентября пострадал пожарный при ликвидации пожара, сообщает Zakon.kz.
Ночью сгорел строительный магазин по ул. Брусиловского между ул. Толе би и Абая, напротив ЖК "Алтын Булак".
При тушении пожара получил травму руки начальник караула пожарной части. После обследования бригады медиков его отпустили домой.
"В настоящее время угрозы жизни и здоровью у пожарного нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС.
Ранее в Аксу во время тушения ферросплавного завода пострадал пожарный.
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