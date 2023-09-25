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Пожарный пострадал при тушении пожара в Алматы

Пожарный пострадал при тушении пожара в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы 25 сентября пострадал пожарный при ликвидации пожара, сообщает Zakon.kz.

Ночью сгорел строительный магазин по ул. Брусиловского между ул. Толе би и Абая, напротив ЖК "Алтын Булак". 

При тушении пожара получил травму руки начальник караула пожарной части. После обследования бригады медиков его отпустили  домой.

"В настоящее время угрозы жизни и здоровью у пожарного нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС. 

Ранее в Аксу во время тушения ферросплавного завода пострадал пожарный.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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