Пожарный пострадал при тушении пожара в Алматы

В Алматы 25 сентября пострадал пожарный при ликвидации пожара, сообщает Zakon.kz.

Ночью сгорел строительный магазин по ул. Брусиловского между ул. Толе би и Абая, напротив ЖК "Алтын Булак".

При тушении пожара получил травму руки начальник караула пожарной части. После обследования бригады медиков его отпустили домой.

"В настоящее время угрозы жизни и здоровью у пожарного нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Ранее в Аксу во время тушения ферросплавного завода пострадал пожарный.