В США суд отклонил иск о сексуальной эксплуатации детей в фильме "Ромео и Джульетта"

Судья Элисон Маккензи дала понять, что отклонит иск о жестоком обращении с детьми, поданный двумя исполнителями главных ролей в экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2022 года Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, которые были подростками во время съемок оскароносного фильма Франко Дзеффирелли, обвинили компанию Paramount в сексуальной эксплуатации из-за сцены с обнаженной натурой. Актеры утверждали, что создатели картины пообещали не включать эту сцену в финальный вариант, сообщает The Guardian.

Судья Элисон Маккензи предложила принять сторону студии в предварительном решении, отклонив утверждение о том, что в фильме были кадры насилия над детьми. Она заявила, что истцы неправильно следовали правилам калифорнийского закона, который позволяет временно приостановить срок давности по искам о насилии.



Элисон Маккензи подчеркнула, что истцы не привели убедительных аргументов в пользу того, что фильм "достаточно сексуально навязчив с точки зрения закона, чтобы быть окончательно признанным незаконным", и что истцы "надергали формулировок из федеральных законов и законов штатов, не предложив толкования или применения этих законодательных положений к якобы художественным произведениям".

Актеры, которым на тот момент не исполнилось 18 лет, планируют подать апелляцию, а также отдельный иск, связанный с недавним выпуском фильма на DVD от Criterion, на который не будет распространяться срок давности.

"Дети не могут дать согласие на использование этих изображений. Они наживаются изображениях без согласия. Они были совсем юными наивными детьми 1960-х годов, которые не понимали, что их ждет". адвокат актеров Соломон Грессен

Оба актера представили заявления, в которых утверждали, что в сцене они "вели себя так, как будто у нас был половой акт" и за прошедшие годы испытали "душевные страдания и эмоциональные переживания" и потеряли возможность получить работу. Истцы требовали возмещения ущерба в размере 100 млн долларов. Студия Paramount назвала их заявления "абсолютно ложными".

Сам режиссер фильма Франко Дзеффирелли умер в 2019 году. В начале 2023 года его сын Пиппо Дзеффирелли раскритиковал иск актеров и заявил, что сцена была "далеко не порнографической".

