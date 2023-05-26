Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым

В Комитете государственных доходов сообщили, что в Казахстане отменят Единый совокупный платеж с 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Единый совокупный платеж( ЕСП) изначально вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Сумма их дохода не превышала четыре миллиона тенге в год.



"Как известно, сейчас идет поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц. В 2024 году входные декларации обязаны сдать все граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью (индивидуальные предприниматели, директора, учредители ТОО)", – сообщили в Комитете государственных доходов.

Как отметили в ведомстве, граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор – быть предпринимателями или стать наемными работниками. Так как в последующем доходы этих граждан должны отражаться в налоговых декларациях или сведениях работодателей.

Ранее стало известно, кто не сможет платить ЕСП с 2023 года.

