В Актау суд оправдал экс-руководителя Управления спорта и физкультуры
Фото: gov.kz
В Актау суд оправдал бывшего руководителя Управления спорта и физической культуры Мангистауской области Каната Жумабаева, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, Каната Жумабаева задержала антикоррупционная служба в августе 2022 года. Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев. Исполнительный директор футбольного клуба "Каспий" Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.
Судебный процесс проходил в Актауском городском суде. Каната Жумабаева оправдали.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что экс-директора АНПЗ в Атырау Шухрата Данбая оправдали по делу о нанесении крупного ущерба предприятию. Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.
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