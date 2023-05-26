Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Актау суд оправдал экс-руководителя Управления спорта и физкультуры

В Актау суд оправдал экс-руководителя Управления спорта и физкультуры Фото: gov.kz
В Актау суд оправдал бывшего руководителя Управления спорта и физической культуры Мангистауской области Каната Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, Каната Жумабаева задержала антикоррупционная служба в августе 2022 года. Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев. Исполнительный директор футбольного клуба "Каспий" Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.

Судебный процесс проходил в Актауском городском суде. Каната Жумабаева оправдали. 

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что экс-директора АНПЗ в Атырау Шухрата Данбая оправдали по делу о нанесении крупного ущерба предприятию. Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.

Читайте также

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

В Казахстане расширят возможность применения "tах free" для иностранцев и продлят его действие

В каком размере туроператорам будут субсидировать затраты за иностранных туристов

Анастасия Стативкина
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Подробности нападения на девушку в Талгаре
"Лицо порезать либо половые органы?" – появились подробности нападения на девушку в Талгаре
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления