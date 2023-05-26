В Актау суд оправдал экс-руководителя Управления спорта и физкультуры

В Актау суд оправдал бывшего руководителя Управления спорта и физической культуры Мангистауской области Каната Жумабаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, Каната Жумабаева задержала антикоррупционная служба в августе 2022 года. Жумабаев находился под следствием почти девять месяцев. Исполнительный директор футбольного клуба "Каспий" Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.

Судебный процесс проходил в Актауском городском суде. Каната Жумабаева оправдали.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что экс-директора АНПЗ в Атырау Шухрата Данбая оправдали по делу о нанесении крупного ущерба предприятию. Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.