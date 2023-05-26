Дочь Анастасии Волочковой запретила балерине приходить на выпускной

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео 25 мая на странице в Instagram, на котором прокомментировала запрет дочери Ариадны приходить к ней в школу на выпускной вечер, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видеоролика заслуженная артистка России со слезами на глазах рассказала о семейных недопониманиях.

"Позвольте мне объяснить причину, по которой моя дочь Ариадна Волочкова, носящая мою фамилию, подчеркну, не хочет видеть меня на своем выпускном. В разговоре со мной она объяснила причину. И она заключается не в том, что я плохая мама. Мама я замечательная и самая лучшая на этой земле. Самую главную роль я выполнила. Роль материнства. Она не хочет видеть меня по той причине, что, как она сказала, если я появлюсь на этом выпускном, то отвлеку внимание от нее". Анастасия Волочкова

Далее танцовщица предлагает комментаторам "вместе рассудить эту ситуацию".

"Я-то человек состоявшийся. Я балерина. Я прославляла Россию на всех мировых сценах. И я достигла самого главного – признания публики и любви людей. Меня знают дети с пяти лет. Любят за искренность и доброту. И дочери показала все спектры, все, что есть в мире. Моя дочь не имеет права ни на что жаловаться. У нее с рождения было все. Я стала злейшим врагом по причине моей популярности". Анастасия Волочкова

Балерина также отметила, что происходящая ситуация – "боль жизни".

"Я никогда не верила, что моя дочь запретит мне приходить на выпускной. Она все имеет только благодаря моей фамилии. Мне горько и больно. Это несправедливо. Вы все должны мне сказать спасибо. Я вам все сделала: и маме, и папе, и дочери. Я вам больше ничего не должна. Всем людям желаю счастья. Я предпочту успех, чем жить в семье, где тебя считают врагом". Анастасия Волочкова

В итоге артистка все же решила, что придет на выпускной, пусть Ариадна и против этого.

Как отмечено в различных СМИ, Ариадна уже несколько лет живет в новой семье отца Игоря Вдовина. Волочкова считает, что бывший муж настраивает наследницу против нее.

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