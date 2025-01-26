Анастасия Волочкова вновь похвасталась будущим зятем

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок вместе с дочерью Ариадной и ее женихом Никитой, сообщает Zakon.kz.

"Мои любимые в гримерке", – подписала фотографию Анастасия, которую выложила в Stories в своем Instagram.

Фото: Instagram/volochkova_art

Впервые об отношениях 19-летней Ариадны и ее возлюбленного стало известно на празднике по случаю 49-летия российской балерины. Именно тогда прима опубликовала их общий снимок и заявила поклонникам, что уже давно благословила эту пару и выбор дочери одобрила.

Ранее Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу, а также раскрыла личность молодого "возлюбленного", с которым отдыхала на Мальдивах.