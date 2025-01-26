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Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова вновь похвасталась будущим зятем

Анастасия Волочкова, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 17:58 Фото: Instagram/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок вместе с дочерью Ариадной и ее женихом Никитой, сообщает Zakon.kz.
"Мои любимые в гримерке", – подписала фотографию Анастасия, которую выложила в Stories в своем Instagram.
Фото: Instagram/volochkova_art

Впервые об отношениях 19-летней Ариадны и ее возлюбленного стало известно на празднике по случаю 49-летия российской балерины. Именно тогда прима опубликовала их общий снимок и заявила поклонникам, что уже давно благословила эту пару и выбор дочери одобрила.

Ранее Анастасия Волочкова показала свою 90-летнюю учительницу, а также раскрыла личность молодого "возлюбленного", с которым отдыхала на Мальдивах.

Андрей Дюсупов
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