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Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану Фото: АО "НК "QazaqGaz"
Заместитель председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Мейрбек Ихсанов и генеральный директор АО "Интергаз Центральная Азия" Манас Тасыбаев проинспектировали ход строительства газопроводной инфраструктуры на алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

В соответствии с поручением главы государства по переводу на газ алматинских ТЭЦ дочерней компанией АО "НК "QazaqGaz", АО "Интергаз Центральная Азия" начато строительство двух автоматических газораспределительных станций. Производительность АГРС составит 250 и 150 тыс. м3/час, соответственно. Помимо этого, осуществляется строительство перемычки TIP-04 между магистральными газопроводами "Алматы - Байсерке - Талгар" и "Казахстан - Китай" производительностью 1 000 тыс. м3/час.

Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

"Дополнительный источник подачи природного газа позволит в дальнейшем поддерживать энергетическую безопасность и обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку газа по Алматинской области. В том числе и для алматинского энергокомплекса с учетом газификации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3".Мейрбек Ихсанов
Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Согласно проектной документации, подрядными организациями полностью заказано необходимое оборудование, ожидается его поставка в срок. Завершение строительства АГРС и перемычки TIP-04 запланировано на конец декабря 2023 года.

Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Ожидается, что реализация проекта улучшит качество жизни людей в Алматы за счет снижения загрязнения воздуха в городе и окрестностях, а также покроет растущее энергопотребление.

Строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ Алматы идет по плану

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Стоит отметить, что проект "Модернизация Алматинских ТЭЦ с минимизацией воздействия на окружающую среду" реализуется под руководством АО "Самрук-Энерго". QazaqGaz в свою очередь занимается строительством газовой инфраструктуры.

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