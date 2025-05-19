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Общество

Завершено строительство линейной части газопровода Талдыкорган – Ушарал

Строительство газопровода, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:47 Фото: АО "НК "QazaqGaz
Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов проинспектировали ход строительства магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

На сегодняшний день строительство линейной части нового газопровода завершено. На стадии завершения также работы по строительству участков, проходящих через препятствия: сложные природные рельефы, подводные переходы и т.д.

Согласно технологической схеме проекта, общая протяженность газопровода составляет 302,441 км, проектное давление Рр=9,8 МПа. Проектом также предусмотрено строительство 6 газопроводов-отводов и 6 автоматических газораспределительных станций.

В настоящий момент одновременно начато строительство всех шести автоматических газораспределительных станций: "Капал", "Жансугуров", "Сарканд", "Койлык", "Кабанбай" и "Ушарал". Готовность станций запланирована на август текущего года.

Всего в строительстве задействованы 148 единиц спецтехники и 356 человек рабочего персонала. Строительные работы находятся под особым контролем и идут с опережением графика.

По словам председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, проект реализуется по поручению главы государства и при поддержке Министерства энергетики РК, "Самрук-Казына" и акимата области Жетысу.

Фото: АО "НК "QazaqGaz

"В значительно короткие сроки завершено строительство линейной части трассы газопровода, полным ходом идет строительство шести АГРС. По договору завершение проекта было запланировано на конец 2026 года, но, учитывая социальную значимость проекта и высокие темпы строительно-монтажных работ, новый газопровод будет полностью готов уже к предстоящему отопительному сезону, т.е. раньше запланированного срока почти на полтора года", – отметил Санжар Жаркешов.

В этой связи заместитель акима области Асет Канагатов рассказал о подготовительной работе по прокладке внутренних сетей населенных пунктов.

"Благодаря проекту магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал в Аксуском, Сарканском, Алакольском районах будет подведен газ к 66 населенным пунктам. Из них 6 населенных пунктов подключим к газу в этом году, остальные 60 – в следующем. В том числе и Аксуский сахарный завод. Все эти меры эффективны как для улучшения качества жизни населения, так и для работы предприятий и производств. Это даст большой импульс развитию экономики региона", – сказал Асет Канагатов.

Строительство нового газопровода было начато в августе 2024 года во время рабочей поездки премьер-министра Олжаса Бектенова в область Жетысу. 84 населенных пункта Аксуского, Саркандского, Алакольского районов, где проживают 134 тысячи жителей, будут иметь возможность получить доступ к природному газу. Дополнительный положительный эффект будет в виде роста деловой активности, развития малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест.

Фото: АО "НК "QazaqGaz

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Айсулу Омарова
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