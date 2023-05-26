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65-летняя Шэрон Стоун в бикини поразила поклонников

65-летняя Шэрон Стоун в бикини поразила поклонников Фото: wikimedia
Актриса поделилась обнаженным снимком в Instagram, сообщает Zakon.kz

Звезда Голливуда в этом году отпраздновала юбилей – Стоун исполнилось 65 лет. Шэрон на странице в Instagram опубликовала фото в бикини: актриса позирует перед зеркалом на фоне плаката с Мэрилин Монро в зеленом купальнике с леопардовым принтом.

Шэрон не стесняется демонстрировать спортивную фигуру – у актрисы нет ни грамма лишнего веса, а ее формам, с учетом возраста, можно только позавидовать.

"К лету готова", – подписала фото селебрити.

Ранее в Сети обсуждали откровенные наряды Ирины Шейк в Каннах.

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