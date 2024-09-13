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66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике

66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 13:30 Фото: Instagram/sharonstone
Звезда триллера "Основной инстинкт" Шэрон Стоун поделилась с подписчиками кадрами тренировки в бассейне. Весьма откровенное видео опубликовано на личной странице американской актрисы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Спустя 12 часов публикация уже набрала более 55 тысяч лайков.

"Только что закончила тренировку перед тем, как пойду на съемки. Так взволнована", – прокомментировала ролик бывшая модель.

Комментаторы оставили ряд комплиментов продюсеру и уточнили, что мечтают также выглядеть в 66 лет.

В 2001 году Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние. Знаменитости пришлось восстанавливаться около семи лет, чтобы вернуться в Голливуд. По ее словам, проблемы со здоровьем никогда не мешали ей заниматься спортом.

Днем ранее, 12 сентября, известный французский актер и продюсер Венсан Кассель публично поздравил старшую дочь с днем рождения. Также он опубликовал архивные фото с первенцем от Моники Беллуччи.

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