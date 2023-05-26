Аким ЗКО опроверг информацию о продаже аэропорта Уральска российскому олигарху

На брифинге в СЦК 26 мая аким Восточно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал, что российский миллиардер Виктор Вексельберг не является акционером компании, выкупившей аэропорт Уральска, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил глава региона, одним из акционеров аэропорта города Уральска им. Маншук Маметовой является российская компания АО "Ретранс", которой приписывали аффилированность с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, находящимся под санкциями США. Эта компания владеет на сегодня 49% доли аэропорта и является управляющим холдингом, входящим в АО "Аэропорты регионов".

Но, по заверениям Наримана Турегалиева, российский миллиардер не является учредителем АО "Ретранс".

"Что касается Вексельберга, он не является учредителем АО "Ретранс" на сегодня. Почему? Потому что, когда отчуждали доли данного аэропорта, комитет гражданской авиации при Мининдустрии РК тщательно все эти детали проверили: кто кому принадлежит или, кто в какое АО входит и так далее. Кроме КГА все другие госорганы, которые при отчуждении доли данной компании, они все согласовано провели ревизию. То есть все эти риски, я думаю, соответствующие органы, которые уполномочены, они все эти моменты учли. Я считаю, что только после этого вышло постановление правительства в прошлом году, в ноябре месяце". Нариман Турегалиев

Также его спросили про пессимистический сценарий, и кто будет в этом случае управлять аэропортом.

"Есть у нас закон о воздушном пространстве. Там четко прописано, что в случае угрозы национальной безопасности временное управление переходит сразу государству. То есть государство берет на себя временное управление. То есть сразу отстраняет все вот эти компании. Данная статья (Закон РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", ст. 73 "Временное управление аэропортом") данного закона на ваш вопрос, я думаю, достойно ответит". Нариман Турегалиев

УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании - оператора международного аэропорта Уральска. Пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год. Российский холдинг ранее заявил о том, что намерен развивать его в качестве транзитного хаба.