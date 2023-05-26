Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким ЗКО опроверг информацию о продаже аэропорта Уральска российскому олигарху

Казахстан аэропорт Уральск акционеры Фото: akorda.kz
На брифинге в СЦК 26 мая аким Восточно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал, что российский миллиардер Виктор Вексельберг не является акционером компании, выкупившей аэропорт Уральска, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил глава региона, одним из акционеров аэропорта города Уральска им. Маншук Маметовой является российская компания АО "Ретранс", которой приписывали аффилированность с российским миллиардером Виктором Вексельбергом, находящимся под санкциями США. Эта компания владеет на сегодня 49% доли аэропорта и является управляющим холдингом, входящим в АО "Аэропорты регионов".

Но, по заверениям Наримана Турегалиева, российский миллиардер не является учредителем АО "Ретранс".

"Что касается Вексельберга, он не является учредителем АО "Ретранс" на сегодня. Почему? Потому что, когда отчуждали доли данного аэропорта, комитет гражданской авиации при Мининдустрии РК тщательно все эти детали проверили: кто кому принадлежит или, кто в какое АО входит и так далее. Кроме КГА все другие госорганы, которые при отчуждении доли данной компании, они все согласовано провели ревизию. То есть все эти риски, я думаю, соответствующие органы, которые уполномочены, они все эти моменты учли. Я считаю, что только после этого вышло постановление правительства в прошлом году, в ноябре месяце". Нариман Турегалиев

Также его спросили про пессимистический сценарий, и кто будет в этом случае управлять аэропортом.

"Есть у нас закон о воздушном пространстве. Там четко прописано, что в случае угрозы национальной безопасности временное управление переходит сразу государству. То есть государство берет на себя временное управление. То есть сразу отстраняет все вот эти компании. Данная статья (Закон РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", ст. 73 "Временное управление аэропортом") данного закона на ваш вопрос, я думаю, достойно ответит". Нариман Турегалиев

УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании - оператора международного аэропорта Уральска. Пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год. Российский холдинг ранее заявил о том, что намерен развивать его в качестве транзитного хаба.

Читайте также

Акорда: Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства

Токаев по итогам ВЕЭС: Потенциал ЕАЭС важно системно реализовать во благо наших стран

Казахстанское видение развития ЕАЭС озвучил Токаев

Оксана Скибан
Западно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Подробности нападения на девушку в Талгаре
"Лицо порезать либо половые органы?" – появились подробности нападения на девушку в Талгаре
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
В Минпросвещения прошло экстренное совещание
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления