Информацию о дороговизне мяса опроверг аким ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года высказался о ценах на мясо в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, в соцсетях пишут, что в ЗКО высокие цены на мясо. Они поинтересовались, с чем это связано.

"У нас средняя цена на говядину – 3060 тенге, по республике средняя цена – 3246 тенге. Самая низкая цена – это в Западно-Казахстанской области. После нас Актобе и Мангистау. Поэтому не знаю, откуда эти цифры, что высокая цена", – сказал Нариман Турегалиев.

По его словам, область обеспечивает жителей мясом в полном объеме и излишки продаются в соседние регионы – Шымкент и Туркестан.

5 декабря 2025 года вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин прокомментировал введение ограничения на вывоз живого скота.