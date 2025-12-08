#Казахстан в сравнении
Общество

Информацию о дороговизне мяса опроверг аким ЗКО

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 16:22 Фото: Zakon.kz
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года высказался о ценах на мясо в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, в соцсетях пишут, что в ЗКО высокие цены на мясо. Они поинтересовались, с чем это связано.

"У нас средняя цена на говядину – 3060 тенге, по республике средняя цена – 3246 тенге. Самая низкая цена – это в Западно-Казахстанской области. После нас Актобе и Мангистау. Поэтому не знаю, откуда эти цифры, что высокая цена", – сказал Нариман Турегалиев.

По его словам, область обеспечивает жителей мясом в полном объеме и излишки продаются в соседние регионы – Шымкент и Туркестан.

5 декабря 2025 года вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин прокомментировал введение ограничения на вывоз живого скота.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
