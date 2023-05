В НБА придумали новое наказание игрокам за симуляцию

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Как информирует инсайдер Шэмс Чарания, в лучшей баскетбольной лиге мира придумали еще один способ борьбы с игроками-симулянтами. По предварительным сообщениям, провинившийся баскетболист будет наказан техническим фолом плюс одним штрафным броском.

Sources: The NBA’s Competition Committee is discussing potential of in-game penalty for flops that would result in technical foul free throw. Trial is possible at Summer League in July.