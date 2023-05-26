В НБА придумали новое наказание игрокам за симуляцию

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность введения нового наказания за симуляцию для игроков, которые будут умышленно применять свои артистические способности во время матчей, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует инсайдер Шэмс Чарания, в лучшей баскетбольной лиге мира придумали еще один способ борьбы с игроками-симулянтами. По предварительным сообщениям, провинившийся баскетболист будет наказан техническим фолом плюс одним штрафным броском.

Sources: The NBA’s Competition Committee is discussing potential of in-game penalty for flops that would result in technical foul free throw. Trial is possible at Summer League in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2023

Стоит отметить, что руководство НБА ранее уже принимало решение по игрокам, которые симулировали в матчах плей-офф, наказывая их денежными штрафами от пяти до 30 тысяч долларов. В виде исключения за первое нарушение игрокам выписывали предупреждение.





В настоящее время Комитет по проведению соревнований НБА пока обсуждает данные изменения в правилах баскетбола. Вероятнее всего, что данное новшество будет применено уже во время Летней лиги в июле 2023 года.