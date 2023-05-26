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В НБА придумали новое наказание игрокам за симуляцию

Баскетбол Наказание Симуляция Фото: Instagram/nba
Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность введения нового наказания за симуляцию для игроков, которые будут умышленно применять свои артистические способности во время матчей, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует инсайдер Шэмс Чарания, в лучшей баскетбольной лиге мира придумали еще один способ борьбы с игроками-симулянтами. По предварительным сообщениям, провинившийся баскетболист будет наказан техническим фолом плюс одним штрафным броском.

Стоит отметить, что руководство НБА ранее уже принимало решение по игрокам, которые симулировали в матчах плей-офф, наказывая их денежными штрафами от пяти до 30 тысяч долларов. В виде исключения за первое нарушение игрокам выписывали предупреждение. 


В настоящее время Комитет по проведению соревнований НБА пока обсуждает данные изменения в правилах баскетбола. Вероятнее всего, что данное новшество будет применено уже во время Летней лиги  в июле 2023 года.

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