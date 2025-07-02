Самый дорогой игрок в истории НБА будет получать зарплату в 285 млн долларов

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона – клуб "Оклахома" – подписал новый контракт со своей главной звездой Шэем Гилджес-Александером на ближайшие четыре года, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN, 26-летний канадский разыгрывающий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА. Он заработает 285 млн долларов США за четыре предстоящих сезона.

Самый ценный баскетболист прошедшей финальной серии дал свое добро на максимальное продление контракта с нынешним клубом "Тандер".

Фото: Instagram/shai

Разыгрывающий "Оклахомы" в прошедшем сезоне в среднем набирал 32,7 очка за матч в регулярном чемпионате и 30,3 очка – в финальной серии плей-офф.

Месяц назад Шэй вошел в исторический список игроков, которые получили награды MVP чемпионата и MVP финала сразу за один сезон.

Помимо этого Гилджес-Александер также стал первым баскетболистом после легендарного Шакила О’Нила, который в 2000-м году выиграл титул лучшего бомбардира с золотым перстнем чемпиона НБА в один год.