Самый дорогой игрок в истории НБА будет получать зарплату в 285 млн долларов
По информации ESPN, 26-летний канадский разыгрывающий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА. Он заработает 285 млн долларов США за четыре предстоящих сезона.
Самый ценный баскетболист прошедшей финальной серии дал свое добро на максимальное продление контракта с нынешним клубом "Тандер".
Фото: Instagram/shai
Разыгрывающий "Оклахомы" в прошедшем сезоне в среднем набирал 32,7 очка за матч в регулярном чемпионате и 30,3 очка – в финальной серии плей-офф.
Месяц назад Шэй вошел в исторический список игроков, которые получили награды MVP чемпионата и MVP финала сразу за один сезон.
Помимо этого Гилджес-Александер также стал первым баскетболистом после легендарного Шакила О’Нила, который в 2000-м году выиграл титул лучшего бомбардира с золотым перстнем чемпиона НБА в один год.