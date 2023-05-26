В Алматы завершился международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова

Принять участие в международном турнире приехали 177 боксеров из соседних республик, сообщает Zakon.kz.

Турнир по боксу посветили памяти первого министра обороны РК, Героя Советского Союза, "Халық Қаһарман", генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Участвовали 25 команд из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и КНР, передает пресс-служба Министерства обороны.

Фото: пресс-служба МО РК

"Памяти славного сына казахского народа генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в Вооруженных силах было посвящено много мероприятий. Они прошли на малой родине героя в Акколе, в носящих его имя Военном институте Сухопутных войск и столичном Военном колледже, в других гарнизонах. И нынешний турнир – не исключение. Важно отметить его международный статус", – подчеркнул начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО полковник юстиции Тлеухан Басхожаев.

Как отметил председатель спортивного комитета, начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов, на турнире, ставшем уже традиционным, проходят селекцию сильнейшие боксеры страны, при этом выигрывают лучшие из лучших.

Фото: пресс-служба МО РК

"Благодаря таким состязаниям приобретается международный опыт, открываются новые имена", – добавил подполковник Арман Абеуов.

Победителями в разных весовых категориях стали:

48 кг – Жениш Улпатов (Кыргызстан);

51 кг – Даниял Сабитов (Западно-Казахстанская область);

54 кг – Дамир Абдыкадыр (Центральный спортивный клуб Минобороны):

57 кг – Оразбек Асылкулов (Акмолинская область);

60 кг – Бейбарыс Жексен (Жамбылская область):

63,5 кг – Султан Мусинов (Акмолинская область);

67 кг – Дильмурат Мижитов (Центральный спортивный клуб Минобороны);

71 кг – Дархан Дюсебай (Центральный спортивный клуб Минобороны);

75 кг – Аятулла Такижанов (Павлодарская область);

80 кг – Ерасыл Жакпеков (Абайская область);

86 кг – Шаймурат Кусайынов (Павлодарская область);

92 кг – Асан Резбек (КНР);

Вес свыше 92 кг – Абдурашит Рамела (КНР).

Ранее Алматы победил все другие города в зимних видах спорта.