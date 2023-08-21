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"Наш теннис": успехи казахстанцев на международных турнирах

успехи казахстанцев на международных турнирах Фото: ktf.kz
На прошлой неделе казахстанские теннисисты приняли участие в нескольких международных турнирах. Наши спортсмены отметились хорошими результатами, сообщает Zakon.kz.

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В Усть-Каменогорске завершился турнир серии ITF World Tennis Tour среди женщин с призовым фондом 15 тысяч долларов США. В парном разряде казахстанка Дана Байдаулет в дуэте с Владиславой Андреевской (Кыргызстан) стала финалисткой. В решающем матче они уступили российскому тандему – Аглая Федорова/Кристиана Сидорова 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

После финальной встречи казахстанская теннисистка Дана Байдаулет прокомментировала свое выступление.

"Было очень приятно играть дома. Своя публика всегда помогает. К сожалению, не получилось выиграть турнир, соперницы были лучше в решающих моментах, а нам не хватило удачи и везения. Тем не менее, иду дальше. Впереди много турниров. Спасибо тренерскому штабу и спонсорам за организацию такого прекрасного турнира".Дана Байдаулет

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Чемпионки парного разряда Кристина и Аглая разыграли между собой трофей и в одиночном. Сидорова одержала уверенную победу – 6:4, 6:2. Стоит отметить, что Кристина Сидорова в полуфинале с большим трудом обыграла казахстанку Аружан Сагандыкову со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

В Испании завершился турнир первой категории серии Tennis Europe - Antonio Hernández Cup S-14. Казахстанка Томирис Нуржан стала финалисткой престижных соревнований. Наша спортсменка в дуэте с латвийкой Кейсижой Березеной в финале проиграли третьей паре соревнования – Софья Икухина (Россия)/Оливия Сыбычка (Польша) со счетом 1:6, 4:6.

Томирис Нуржан стала финалисткой турнира Tennis Europe - Antonio Hernández Cup S-14

Фото: ktf.kz

Тем временем, в национальном теннисном центре в Астане c 8 по 17 августа прошел учебно-тренировочный сбор для юношей 2006-2007 года рождения перед серией международных юношеских турниров в Узбекистане, Алматы, Шымкенте. Успешное выступление на данных турнирах позволит претендовать на участие в сильнейших соревнованиях Азиатско-Тихоокеанского региона в Корее и Японии. В сборах приняли участие: Виталий Зацепин, Ильяс Маратулы, Данир Калдыбеков, Дархан Жакангер, Таир Сарманов, Артем Сидоров, Ерасыл Бахтияр.

в национальном теннисном центре в Астане c 8 по 17 августа прошел учебно-тренировочный сбор для юношей 2006-2007 года рождения

Фото: ktf.kz

Ранее в обновленном рейтинге WTA казахстанка Аружан Сагандыкова поднялась на 87 строчек. 

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