Недостроенное СИЗО в Уральске хотят переделать под здание полиции

На брифинге в СЦК 26 мая аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал о дальнейшей судьбе недостроенного СИЗО в Уральске, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, строительство СИЗО в Уральске до сих пор заморожено. На возобновление стройки понадобятся немалые средства.

"СИЗО когда-то начали строить. Порядка 11 млрд тенге потратили. На сегодня вопрос стоит открытый, не завершили. Было заведено уголовное дело. Некоторые ответственные лица, физлица осуждены. В настоящее время этот объект находится на балансе акимата. Нам его передали. Мы планировали передать под медицинское упреждение. Когда меня только назначили, я через неделю этот объект лично посетил. Там, я скажу сейчас, чтобы дальше строить, необходимо порядка 6 млрд тенге". Нариман Турегалиев

Как он добавил, внутри здания уже все разворовали, а то, что осталось, пришло в негодность.



"Внутри СИЗО инфраструктуру надо довести до ума, отделочные работы произведены не были. Еще там были двери, линолеум, это все в непригодном состоянии". Нариман Турегалиев

Аким отметил, что деньги на СИЗО он намерен изыскать из местного бюджета, так как инвесторов на объект привлечь невозможно.

"Сейчас я за счет местного бюджета рассматриваю вопрос, чтобы выделить деньги и до конца 2024-2025 года завершить. Жалко строение оставить в таком виде. Конечно, потребуются огромные средства, чтобы привести в соответствие. Был вопрос, нашлись ли инвесторы, но инвесторов не будет, однозначно, потому что это недостроенное здание и изначально было построено за счет государственных денег. Поэтому здесь никакой инвестор не придет. И для инвесторов, мне кажется, это неинтересно, потому что изначально запланирован не как бизнес-объект, а как СИЗО. Инвесторов на это мы не найдем". Нариман Турегалиев

В заключение глава области уточнил, что возможно после того, как достроят, здание передадут полицейским.

"А куда в будущем передавать, мы сейчас с Департаментом полиции на эту тему переговорили, что у нас как раз не хватает зданий сотрудникам Департамента полиции. Мы хотим их разместить там, часть этих зданий использовать для административного корпуса". Нариман Турегалиев

Это СИЗО в Уральске начали строить в 2013 году. В него должны были перевести арестантов из изолятора, который находится в центре города.

Ранее аким Западно-Казахстанской области прокомментировал, что российский миллиардер Виктор Вексельберг не является акционером компании, выкупившей аэропорт Уральска.