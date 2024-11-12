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Как снижается зависимость от импортных продуктов питания, рассказал аким ЗКО

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 12 ноября рассказал, что делается в регионе для снижения импорта продуктов питания, сообщает Zakon.kz.

Нариман Турегалиев заявил, что особое внимание уделяется обеспечению населения области продуктами питания местного производства.

"Как вы знаете, всего 19 наименований социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день по восьми наименованиям достигнут полный уровень самообеспечения населения", – сказал он.

Отмечается, что положительные показатели достигнуты по муке, хлебу, макаронным изделиям. В списке также говядина, картофель, яйцо, подсолнечное масло и лук.

"По трем наименованиям уровень самообеспеченности региона составляет от 60 до 80%, в частности, мясо курицы – 76%, капуста – 63% и морковь – 60%. С учетом климатических особенностей, регион остается зависимым от поставок риса, сахара и соли из других областей Казахстана. Приоритетной задачей является увеличение производства молочной продукции – молока, творога, сливочного масла и кефира, поскольку уровень самообеспеченности не полностью удовлетворяет потребности населения региона (25%)", – пояснил глава ЗКО.

В целях решения данной проблемы, добавил Нариман Турегалиев, принимается ряд мер. В частности, в этом году профинансировано пять проектов с республиканского бюджета на сумму 9,8 млрд тенге с объемом производства 11 тыс. тонн. После реализации этих проектов уровень самообеспеченности молочной продукцией составит более 50%.

"Для обеспечения населения области овощной продукцией в межсезонный период действует 35 овощехранилищ общей вместимостью 62 тыс. тонн, что покрывает потребность на 93%. Для полного обеспечения в 2025 году планируется завершить строительство еще двух овощехранилищ общей мощностью 15 тыс. тонн. В настоящее время в регионе функционируют 48 теплиц на площади 22 га, включая две промышленные теплицы, которые полностью обеспечивают потребности населения и позволяют экспортировать продукцию в другие регионы Казахстана", – резюмировал Нариман Турегалиев.

12 ноября аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал, какие значимые инвестиционные проекты планируется реализовать в регионе.

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