"Каждый, кто владеет казахским, должен помочь хотя бы одному изучить его" - основатель клубов "Сөйле"

Тревел-блогер Яков Фёдоров является одним из основателей сети бесплатных клубов казахского языка "Сөйле", которая действует в 12 городах Казахстана и охватывает около 1,5 тысячи учеников. Как пришла эта идея, и как построено обучение в клубах, он рассказала корреспонденту Zakon.kz.

- Яков, расскажите о вашей сети клубов казахского языка, когда вы открыли первый филиал, и почему вообще решили этим заниматься?

- Мы с друзьями полтора года назад решили открыть движение "Менің елім - менің тілім". И сначала мы думали, как заниматься популяризацией казахского языка. К нам присоединился полиглот Владислав Тен, который также является преподавателем. И сначала мы записали видеокурс из 20 уроков для начинающих, чтобы любой человек мог зайти на YouTube и начать заниматься. И мы увидели, что очень большой спрос идет. Наша ментальность такая, что, к сожалению, самостоятельное изучение не приносит эффективности. Потому что это требует гораздо больше ответственности и самостоятельной практики. Гораздо эффективнее это делать с преподавателем. И поэтому давно назревала идея открывать курсы офлайн. И мы тогда объединились с молодежным крылом "Жастар рухы", потому что спрос был не только в больших городах, но и во многих других. И в январе 2023 года в 12 городах Казахстана мы открыли курсы под названием "Сөйле".

Фото: Якова Фёдорова

За то время, которое мы занимались популяризацией, примерно чуть больше года, очень много людей нам писали. Писали и волонтеры, которые готовы иногда приходить помогать на курсах. Например, быть фасилитаторами. Писали преподаватели, блогеры и журналисты. Разные люди, которые готовы были способствовать, чтобы максимально помочь тем, у кого не было возможности изучать язык в дружеской атмосфере.

- Насколько востребованными оказались ваши клубы? Сколько сегодня людей приходит к вам обучаться?

- Сначала мы столкнулись с большим спросом. В Астане в первые несколько дней записалось порядка 300 человек. Но нужно понимать, что, к сожалению, мы не можем охватить всех желающих, наши ресурсы не безграничны. И сейчас по Казахстану в 12 городах с той или иной регулярностью приходит до 1,5 тысяч человек.

Фото: Якова Фёдорова

- Какие методики преподавания используются на ваших курсах? На что больше делается упор? Есть ли что-то, что отличает ваши курсы от других?

- Я бы не назвал это курсами, это в первую очередь клубы. Чем они отличаются от курсов? В клубе помимо того, что люди занимаются изучением непосредственно языка, они еще и узнают казахскую культуру. Например, мы завели хорошие традицией ходить периодически в театры. Во всех городах кроме Конаева, где театров пока нет. Первым еще в январе в самом начале нас поддержал казахский драматический театр имени Ж. Аймауытова в Павлодаре. Это сотрудничество продолжается. И в других городах нас поддерживают учреждения культуры, ходят наши участники в музеи.

Сейчас потеплело и занятия во многих городах стали проводиться не только в помещениях, но и на открытом воздухе, когда преподаватель дает задание - подойти и пообщаться с людьми. Совершенно различные задания, не только что-то купить или заказать. И люди прям на улице подходят. И, например, в Алматы, когда начали на старой площади подходить, потом передвинулись на Арбат. Затем еще и пели песни, потому что они очень хорошо помогают артикуляции. Там получился такой незапланированный флешмоб, потому что люди, которые с ними общались, кто был вокруг, присоединились. И это было на самом деле очень круто.

Фото: Якова Фёдорова

Второе отличие, мы все таки стараемся давать больше лайфхаков, простых фишек, советов, как запомнить какие-то важные вещи.

Третье, конечно же, нужно понимать, что казахский язык отличается от, например, русского тем, что без грамматики выучить его невозможно. И поэтому наши преподаватели дают самые необходимые знания по грамматике, те же лайфхаки, которые пригодятся людям, чтобы не просто говорить, но и понимать. Просто у многих есть такой стереотип, если они выучат несколько фраз на казахском языке, то смогут заговорить. Но если им ответят, они же не поймут. Поэтому важно, чтобы люди понимали язык, структуру. Мы стараемся обеспечить именно это. И я вижу, что во многих городах уже за прошедшее время люди начинают преодолевать психологические барьеры благодаря всем этим вещам, уже начинают говорить. Есть у нас и иностранцы, которые ходят. Не только из ближнего зарубежья. В Алматы, например, братья из Афганистана ходят. Уже достаточно сносно на бытовом уровне говорят на казахском языке. Это говорит о том, что помимо лайфхаков, как говорить, методы клуба, которые помогают преодолеть психологические барьеры, очень действенные.

Но и самое важное отличие клуба от курсов в том, что практически каждый клуб становится одной большой семьей. Поддерживают друг друга, общаются, ходят куда-то вместе. То есть люди становятся одной большой семьей, их объединяет любовь к изучению казахского языка.

- Насколько мне известно, обучение бесплатное. Как вы находили преподавателей для этой работы? Сколько сегодня преподавателей работает?

- В 12 городах Казахстана, где мы открыли курсы, у нас есть преподаватели, их мы находили, объявив клич сами и через организацию "Жастар рухы". Совершенно разные люди к нам пришли. Это и преподаватели казахского языка, и блогеры, которые занимались популяризацией казахского языка, например, в Алматы блогер Алина Кан. В Астане у нас девушка, которая преподает казахский, ей 17 лет, Алуа Фадеева, я считаю ее одним из лучших тренеров по Казахстану среди наших курсов "Сөйле". То есть совершенно разные ребята, которые хотят нести язык в массы.

Фото: Якова Фёдорова

Но помимо преподавателей у нас на самом деле есть и сеть волонтеров, которые периодически приходят, не могу сказать, что постоянно, потому что каждый выделяет свое свободное время. Помогают. В Костанае меня поразило, когда в январе было первое занятие, один человек распечатал, если не ошибаюсь, 100 словарей казахского языка, которые он сам разработал. И бесплатно раздал всем учащимся, тем, кто там занимается. Опять же - поддержка театров, которые нам помогают, культурных заведений. Очень много публичных людей в разных городах приходили, поддерживали. Это говорит о том, что помимо того, что есть люди, которые хотят учиться, есть люди, которые хотят помогать. И мы открыты на самом деле ко всем предложениям. Мы очень гибкие в том, чтобы реализовывать какие-то новые идеи и всегда рады тем людям, которые готовы оказать любую помощь - от информационной, заканчивая какими-то интересными мероприятиями.

- Как вы считаете, в чем главная сложность в изучении языка?

- Выскажу свое личное мнение, у нас до сих пор нет на республиканском уровне методики преподавания казахского языка, как языка второго. То есть у нас обучают языку как родному, а специфика совершенно разная, потому что, как я уже сказал, сам код языка отличается. То есть казахский язык на самом деле один из самых логичных языков в мире, в отличие от того же русского, где очень вольное построение предложений, очень много таких форм, которые усложняют его для носителей других языков. Казахский - совершенно логичный. Но эту логику в тех же школах, к сожалению, мало, кто объясняет. Я сам, например, после школы вообще не знал казахский язык, хотя было бешеное стремление и желание учиться, я старался, но просто не понимал язык, просто не понимал его логики, и мне никто не мог ответить на те вопросы, которые я задавал.

Вторая вещь, которую также необходимо учитывать, у нас делают упор на филологических некоторых особенностях, но не учат людей говорить. То есть те же самые учебники казахского языка, если вы откроете, посмотрите диалоги, которые там обсуждаются, темы и топики, по которым ведется дискуссия или даются задания - это те вещи, которые вы на улице не услышите. Это те темы, о которых не говорят на улице. И соответственно человек является носителем знаний, которые ему не пригодятся. В конце 90-х годов я пытался учить язык по публикациям. Мне мама покупала газету "Егемен Қазақстан", и я со словарем вычитывал ее. В том время я знал такие термины, как право, рыночная экономика и прочие вещи в экономике и политике, но на улице всех этих терминов я не слышал. То есть я знал слова, которые мне не пригождались. И лишь гораздо позже я выучил простые обиходные слова, например "ренжу" - "обижаться", "жылау" - "плакать". То есть простые слова, которые используются в обиходе. И повторюсь, если вы откроете большинство учебников, то вы увидите диалоги на те темы, которые люди не обсуждают.

Человек хочет сразу научиться говорить, и выучить несколько фраз - это не проблема. А во многих методиках только через полгода или год людей учат непосредственно общаться в таких распространенных местах, таких как автобусы, магазины. С этого и надо начинать, человек уже через пару занятий должен уметь прийти в магазин и попросить то, что ему нужно. Должна быть практикоориентированность в изучении языка.

- Что нужно сделать, чтобы еще больше популяризировать казахский язык и чтобы на нем смогли заговорить все?

- Нужно, чтобы казахский язык было интересно изучать абсолютно везде. Нужно создавать условия для этого и в школе. На самом деле очень странно, что большинство выпускников русскоязычных школ не владеет казахским языком. Повторюсь на своем примере - это совершенно не говорит о том, что у человека нет желания изучать казахский язык. Это говорит о том, что видимо что-то не так в подходах. Нужно бросить на это большие усилия, изучать лучшие практики, как в Казахстане, так и за рубежом, и делать все, чтобы изучение было эффективным, интересным, интерактивным.

Нужно больше контента в первую очередь для детей. Потому что мы видим, что дети сейчас даже в казахоязычных семьях, когда они заходят в YouTube, потребляют информацию на русском, английском языках, даже на корейском и японском. Потому что мало конкурентоспособного на мировом уровне контента на казахском языке. Мы должны понимать, что сейчас контент на казахском языке уже не конкурирует только с тем контентом, который произведен на русском языке в Казахстане или в соседних странах. Он для детей уже конкурирует со всем контентом интернета. И качество его должно быть соответствующим. Нам нужно сделать так, чтобы у детей уже возникала аудиопотребность говорить на казахском языке.

- Какие ваши дальнейшие планы в этой деятельности?

- Конечно, все зависит от возможностей. У нас, к сожалению, пока все в большей части держится на энтузиазме. Но, как я уже сказал, каждый наш клуб - это большая семья, и мы хотим, чтобы она была не только внутри одного города, но и по всей стране. Мы хотим выстраивать связь не только внутри каждого клуба, но и между клубами. Если получится, то хотелось бы самых активных участников собрать где-то в одном месте, опять же обменяться лучшими методиками, которые так или иначе выработали наши тренеры, обменяться практиками, историями успеха.

Ну и хотелось бы, чтобы присоединялось больше организаций к нам. Мы готовы помогать открывать клубы "Сөйле" и другим заинтересованным лицам, на предприятиях, в небольших городах, всем, кто хочет развивать казахский язык, мы готовы оказывать поддержку.

И самое важное - хотелось бы в принципе, чтобы концепция наша стала общестрановой. В каком плане? Я считаю, что каждый человек, который владеет языком, должен хотя бы одному другому помочь немного его изучить. Без капли агрессии, добродушно, доброжелательно подсказать одну вещь. И если все население Казахстана будет испытывать такое желание помогать, не упрекать, а помогать, то, поверьте, даже клубы не будут нужны, у нас просто население само научит друг друга. И это должно быть национальной идеей: если человек знает язык, он должен его продвигать. Не только в плане изучения, но и продвигать на мировой уровень. Если мы видим, как сейчас страны, чья культура не была всемирно известной, например, Корея, продвигают контент на корейском языке на весь мир. И хотелось бы, чтобы каждый человек, который знает казахский язык, помимо помощи в изучении языка другим, помогал продвигать контент на казахском и, соответственно, на мировой уровень.

Фото: Якова Фёдорова

Фото: Якова Фёдорова