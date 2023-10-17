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"Алена апай": спортсменка из Кокшетау бесплатно преподает казахский язык для горожан

Алена Малькова-Солопова преподаватель казахского языка Фото: Zakon.kz/Из архива героини
Алена Малькова-Солопова из Кокшетау – 13-кратная и трехкратная чемпионка страны и Азии по пауэлифтингу. Но сейчас она занимается не тренерством, а преподает казахский язык в бесплатном разговорном клубе «Сөйле» в Кокшетау. Корреспондент Zakon.kz узнал, как она изучила государственный язык.

Алене 23 года. Ее основная профессиональная деятельность – преподавание. Работает девушка в колледже и частном репетиторском центре. После трудового дня два раза в неделю проводит занятия для всех кокшетауцев, желающих освоить казахский язык.

Алена Малькова-Солопова с учениками

Фото: Zakon.kz/Из личного архива героини

Стать учителем – мечта детства, а  желание овладеть государственным языком появилось за школьной скамьей.

"Интерес к казахскому возник в школе. Всегда интересовалась незнакомыми словами на уроке, участвовала в конкурсах, нравилось выступать в национальных нарядах. В 6-ом классе впервые поучаствовала в конкурсе. Заняла 2-е место, и с тех пор участвовала во всех конкурсах на знание языка. Любовь привили школьные учителя Сайран Исмагуловна Ликерова и Толтыр Манаповна Абишева. Они меня поддерживали всегда, учили, как правильно говорить, объясняли что-то, если было сложно. А в университете мне помогала Ботагоз Карибаевна Аубакирова", - вспоминает Алена Малькова-Солопова.
Алена Малькова-Солопова преподаватель казахского языка

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Алена имеет два высших образования. Оба педагогические. По первому она учитель биологии, а по второму – казахского языка.

"После того, как получила первый диплом, сразу поступила на специальность "Казахский язык и литература". Было тяжело, потому что я обучалась в школе на русском и это мой родной язык. Но годы обучения помогли мне улучшить мой казахский. Преподаю уже 4-й год", - Алена Малькова-Солопова.
Алена Малькова-Солопова на уроке казахского языка

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Сегодня клуб Алены посещают свыше 40 человек, а самой старшей ученице 75 лет.

"У нас дружная компания, как семья. В ходе занятий мы изучаем теорию и потом практикуемся. Например, выходим в магазин и совершаем покупки, используя казахскую лексику. Вместе с участниками клуба посещаем концерты, выходим в парк", - Алена Малькова-Солопова.
Алена Малькова-Солопова преподаватель казахского языка

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Педагог рассказала, что в последнее время в северном регионе спрос на курсы казахского сильно вырос. Причем интересуются как дети, так и взрослые. Потому считает, что необходимо создавать больше языковых клубов и кружков.

Алена Малькова-Солопова на соревнованиях

Фото: Zakon.kz/Из личного архива героини

Алена Малькова-Солопова на соревнованиях

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Большая часть времени учителя проходит на работе. Преподавание для девушки призвание и большое удовольствие, но бросать пауэрлифтинг она пока тоже не собирается.

Алена Малькова-Солопова на соревнованиях

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

"Спорт занимает большое место в жизни, помогает расслабиться после трудового дня. Занимаюсь с 9-го класса, но это было просто хобби. В студенчестве начала посещать спортивную секцию пауэрлифтинга. Так пришла в профессиональный спорт", - поделилась собеседница.
Алена Малькова-Солопова преподаватель казахского языка

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Чемпионка призывает соотечественников стремиться хотя бы к самостоятельному неторопливому обучению.

"Не стесняйтесь, если не получается, или получается неправильно. Главное стараться, учиться и не останавливаться. А знать госязык – долг каждого гражданина", - заключила Алена Малькова-Солопова в беседе.
Алена Малькова-Солопова на соревнованиях

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Алена Малькова-Солопова со своим преподавателем

Фото: Zakon.kz/Из архива героини

Девушке приходится подолгу пропадать на работе и в спортзале, но в семье девушки царит гармония. Родители хоть и сами выучить государственный язык не смогли, свою дочь очень поддержали в начинании. Около двух лет назад Алена вышла замуж. Супруг – пожарный, и он тоже много времени проводит на работе. Несмотря на сильную загруженность, девушка не жалуется. Говорит, что рада бы приносить еще больше пользы в общество, да только времени в сутках не хватает.

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