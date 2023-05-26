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Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном

Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном Фото: akorda.kz
26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, глава государства обсудил со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном перспективы укрепления двустороннего сотрудничества.

По словам Токаева, для Казахстана Объединенные Арабские Эмираты – надежный и ключевой стратегический партнер в исламском мире, братская страной, поддерживающая республику с первых лет Независимости.

"С большим удовольствием вспоминаю о состоявшемся в начале года визите в Эмираты и переговорах с руководством вашей страны. Безусловно, достигнутые договоренности будут служить на благо наших народов. Наш народ всегда будет это ценить. Поэтому вклад ОАЭ в развитие нашей страны мы рассматриваем как яркое проявление дружбы и тесного сотрудничества. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность руководству вашей страны и передать самые теплые пожелания президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну".Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что в этом году партнерству между Казахстаном и ОАЭ был задан новый импульс.

"Ваш официальный визит в Эмираты в начале этого года стал успешным с точки зрения укрепления сотрудничества между нашими дружественными странами. История взаимоотношений с вашей страной очень глубокая. Сегодня, несмотря на международную и региональную ситуацию, наше сотрудничество во многих областях только укрепляется. Хотел бы выразить признательность Правительству Казахстана и лично вам за создание максимально благоприятных условий в деле реализации наших совместных инвестиционных проектов".Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян

Также отмечено, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран.

Глава государства, отметив высокий потенциал и возможности эмиратских компаний, пригласил их к активному участию в совместных проектах в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики, финансов и туризма.

25 мая Касым-Жомарт Токаев участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве.

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