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Названа опасность гель-лаков для ногтей

Названа опасность гель-лаков для ногтей Фото: pixabay
Многие женщины предпочитают маникюр с гель-лаком за его долговечность. Однако, как отмечает российский дерматолог Наталия Жовтан, постоянное ношение гель-лака на ногтях грозит экземой и дерматитом, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, производители не скрывают, что в составе таких лаков содержатся опасные для здоровья вещества, такие как формальдегид и формальдегидные смолы, консерванты. Они часто вызывают аллергические реакции кожи, дерматит, экзему или респираторные нарушения.

Дерматолог предупреждает, что при кратковременном контакте получение проблем со здоровьем маловероятно, но постоянное использование покрытий годами или применение фальсификата чревато аллергией и другими заболеваниями.

"Современные исследования показали, что постоянное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, способствует химическому и термическому ожогу в лампе. А в дальнейшем может привести к онкопатологии".Наталия Жовтан

Врач, как сказано в публикации "Газета.Ru", рекомендует давать "отдых" ногтям.

Можно использовать такую схему: месяц ношения гель-лака – месяц перерыв, когда следует наносить на ногти восстанавливающие лосьоны и масла, делать ванночки и пользоваться защитным покрытием.

Опасны не только гель-лаки. Ранее пластический хирург Никита Молотков рассказал, чем грозит здоровью большая силиконовая грудь.

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