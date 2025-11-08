Эксперты назвали опасную привычку любительниц гель-лака
Об этом Ленте.ру рассказали дерматовенеролог клиники "Эксперт Тверь" Юрий Молокаев и мастер маникюра Валерия Котова.
По словам Молокаева, при попытке удалить покрытие самостоятельно повреждаются верхние слои ногтевой пластины.
"Из-за микротрещин и истончения ногтя внутрь легко проникают бактерии и грибки. Это может привести к воспалению, нагноению, а при поражении зоны роста – к остановке роста ногтя", – объяснил врач.
Специалист по маникюру Валерия Котова добавила, что привычка сгрызать гель-лак не только портит форму ногтя, но и может вызвать его отслоение от ногтевого ложа.
"Если на поврежденную поверхность снова нанести гель-лак, зона роста будет разрушаться. Часто развивается онихолизис – ноготь отходит, под него попадает влага, а в этих "карманах" размножаются бактерии и грибок. Лечение таких последствий долгое и неприятное", – предупредила она.
Ранее мы писали о том, почему пить кофе весь день вредно. Подробнее можно узнать здесь.