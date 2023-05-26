Нурлан Масимов признал вину в незаконном пересечении границы

Уголовные коррупционные правонарушения экс-начальник павлодарской полиции по-прежнему отрицает, сообщает Zakon.kz.

В суде по громкому коррупционному делу о госзакупках департамента Павлодарской области начался допрос обвиняемых. Первым дал показания бывший начальник департамента Нурлан Масимов. Он признает только одно обвинение из трех – по статье 392 ч.1 "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Казахстана вне пунктов пропуска".



"Вынужден был бежать, не отрицаю, так как чувствовал слежку, преследование", – сказал он суду.

Он сообщил, что после задержания на российской территории в июле прошлого года его не стали судить по законам соседней страны за нарушение границы. А вернули в Казахстан, "надев на голову мешок". Но за это правонарушение он готов понести заслуженное наказание по казахстанским законам. Однако, как и прежде, не согласен с обвинениями по тяжким коррупционным статьям. Он заявил, что государственными закупками занимался его заместитель, профильные отделы, а вознаграждения от предпринимателя он не требовал и не получал.

Как сообщалось, бывший начальник павлодарской полиции обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366 ч. 4 "Получение взятки в особо крупном размере", и ст. 189 ч. 4 п. 2 "Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере".

Его заместителю по финансовой части Дамиру Сиразидимову тоже вменяются эти уголовные правонарушения, а предпринимателю Евгению Евковичу – пособничество в присвоении и растрате (ст. 28 ч. 5, ст. 189 ч. 4 п. 2). Им еще предстоит дать показания.

По версии обвинения, коррупционная схема была применена в 2020 году. Якобы весной генерал-майор Нурлан Масимов попросил своего заместителя найти спонсора, готового оказывать финансовую помощь в обмен на покровительство. Так он обзавелся тренажером, затем генератором для служебной квартиры. Самый большой "подарок" был преподнесен в виде сруба в поселке Акши Алакольского района Алматинской области и ремонта в доме на общую сумму 86 млн тенге.

А осенью того же года Евгений Евкович якобы незаконно стал единственным поставщиком арттехвооружения, на которое из бюджета Павлодарской области по заявке Департамента полиции выделили более 600 млн тенге. Но необходимые бронежилеты, щиты, каски и были закуплены им по оптовой цене – 184 млн тенге. Таким образом, ущерб государству составил более 420 млн тенге.

Адвокаты Нурлана Масимова в очередной раз указали на недочеты в обвинительном акте. В частности, их интересует, почему не разбираются факты правонарушений, допущенные в Департаменте полиции до того, как его возглавил их подзащитный. А в предъявленном суду обвинительном документе, по их утверждению, не расписаны действия подсудимых при получении взяток. Ранее суд направлял документ на доработку в прокуратуру, затем он вернулся в СМУС.

22 апреля 2022 года Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении генерал-майора полиции Нурлана Масимова. Он был объявлен в розыск. Антикор за информацию о местонахождении экс-начальника ДП региона пообещал 12 млн тенге.

13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

6 января 2023 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось предварительное слушание по делу Нурлана Масимова.

7 января стало известно, что материалы дела экс-начальника ДП Павлодарской области СМУС вернул в прокуратуру для устранения нарушений.

2 февраля сообщалось, что дело Нурлана Масимова снова отправили в уголовный суд Павлодара.