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Еще один проспект в столице частично перекроют для движения

Еще один проспект в столице частично перекроют для движения Фото: Zakon.kz
Средний ремонт дороги будет проведен на проспекте Мангилик Ел от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева, сообщает Zakon.kz.

Ремонт продлится с 27 мая по 4 июня, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

24 мая в Астане временно перекрыли движение на участках улиц Бейбитшилик и Караменде би Шакаулы.

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