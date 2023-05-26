Еще один проспект в столице частично перекроют для движения

Средний ремонт дороги будет проведен на проспекте Мангилик Ел от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева, сообщает Zakon.kz.

Ремонт продлится с 27 мая по 4 июня, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.



Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

24 мая в Астане временно перекрыли движение на участках улиц Бейбитшилик и Караменде би Шакаулы.