Еще один проспект в столице частично перекроют для движения
Фото: Zakon.kz
Средний ремонт дороги будет проведен на проспекте Мангилик Ел от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева, сообщает Zakon.kz.
Ремонт продлится с 27 мая по 4 июня,
передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Управление
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
24 мая в Астане временно перекрыли движение на участках улиц Бейбитшилик и Караменде би Шакаулы.
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