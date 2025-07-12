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Общество

В Астане на несколько дней перекроют часть развязки на проспекте Мангилик Ел

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
Жителей Астаны предупредили о проведении ремонта дорожного полотна транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы будут проходить с 11 по 14 июля.

"В этот период для движения полностью перекроют правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицы Сыганак на проспект Мангилик Ел", – пояснили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы исключить заторы на дорогах города.

Ранее синоптики сообщили астанчанам о штормовом предупреждении, которое объявлено в столице 12 июля. Аналогичные извещения получили жители Алматы и еще 17 регионов Казахстана.

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Андрей Дюсупов
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