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Сербия планирует снова ввести призыв в армию

Сербия планирует вновь ввести призыв в армию Фото: pixabay
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране планируют вновь ввести обязательную воинскую повинность. Причиной он назвал обострение конфликтов на Балканах и в Европе в целом, сообщает Zakon.kz.

По сообщению ABC News, Сербия рассматривает возможность возобновить призыв на обязательную воинскую службу. Президент Александр Вучич заявил, что к нему обратились высшие армейские чины, которые "привели веские аргументы" в пользу такого решения.

Вучич указал, что за возобновление призыва в армию должен будет проголосовать сербский парламент. Когда в стране планируют вновь ввести обязательную воинскую повинность, он не уточнил. Пока также нет информации о том, как Сербия планирует финансировать подготовку призывников. Но уже ясно, что длительность срочной службы будет сравнительно небольшой – менее года.

"Мы никому не угрожаем. Но сегодня, если у вас нет сильной армии, то у вас нет страны. Посмотрим – может быть, обязательная воинская служба будет длиться 90 или 100 дней. Может быть, 110 дней", – сказал Александр Вучич.

Обязательный воинский призыв в Сербии действовал до 2011 года. Затем его приостановили, чтобы провести реформу армии и сделать вооруженные силы полностью профессиональными. Хотя формально Сербия сохраняет нейтралитет, она поддерживает тесные связи с Россией, у которой покупает большую часть оружия, включая танки и истребители. При этом Сербия со всех сторон граничит с государствами, которые входят в НАТО.

В декабре 2023 года в Сербии начались массовые протесты против результатов парламентских выборов, в результате которых пострадали десятки силовиков.

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