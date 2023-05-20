В Сербии массовые протесты оппозиции: митингующие установили палатки на трассе

Протестующие из Белграда установили этой ночью палатки на международной трассе из Будапешта в Салоники, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, вечером 19 мая начался третий массовый протест оппозиции в Белграде "против насилия в Сербии". Мероприятие прошло перед зданием парламента страны. Его участники прошли по центру города, перейдя на другой берег реки Сава, где перекрыли движение на мосту "Газела", а затем на автомагистрали, после чего протестующие разошлись по домам. Депутат Небойша Зеленович призвал граждан остаться до утра и продолжить блокаду. С этой целью на трассе были установлены палатки.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич выступил перед жителями страны на площади города Панчево. По словам главы государства, спецслужбы стран Востока заявили, что готовится организация и проведение "цветной революции" в Сербии. Ранее президент говорил, что "майдана", как в Киеве в 2014 году, не будет.

Как сообщали ранее, в детской больнице Белграда 15 мая умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до десяти. Еще трое тяжело раненых – учительница, ученица и школьник – продолжают лечение.

Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Акция прошла под лозунгом "Сербия против насилия". Организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек. МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.